Подтверждена смерть главы российской ЧВК "Эспаньола": его будут отпевать в главном храме Москвы

Станислав Орлов (позывной "Испанец") умер при загадочных обстоятельствах, сообщалось, что его подстрелили при попытке задержания. Несколько дней он был в коме. Похороны назначены на 22 декабря.

Бригада, или ЧВК "Эспаньола" была сформирована Орловым из ультраправых футбольных фанатов для участия в войне с Украиной. Члены "Эспаньолы" открыто придерживались неонацистских взглядов. Сам Станислав Орлов — фанат ЦСКА и участник группировки Red-Blue Warriors, в Украине он воевал с 2014 года. О его смерти сообщило росСМИ "ЕЖ".

СМИ связывали "Эспаньолу" с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым, "Единой Россией" и начальником службы безопасности РЖД Виктором Шендриком, который в свою очередь был связан с братьями Борисом и Аркадием Ротенбергами.

Эдгард Запашный - преданный фанат ЧВК и Орлова лично Фото: Соцсети

Среди знаменитых фанатов Орлова и "Эспаньолы" были дрессировщик Эдгард Запашный и боец ММА Михаил Турканов.

Примечательно, но отпевание Орлова назначено на 22 декабря и пройдет в главном московском храме: Христа Спасителя.

При этом обстоятельства смерти Орлова неизвестны. 11 декабря Запашный публиковал пост о его гибели, но позже удалил запись, написав: "Есть вопросы, но пока нет ответов".

Некоторые участники подразделения, в том числе Евгений Рассказов (позывной "Топаз"), заявляли, что Орлов жив, а сообщения о его смерти называли информационным вбросом. В соцсетях также распространялись неподтвержденные версии о том, что Орлова якобы застрелили при задержании, однако официальных подтверждений этому нет.

Михаил Турканов также является членом ЧВК "Эспаньола" Фото: Соцсети

В официальном сообщении говорится, что центральные следственные органы устанавливают точные обстоятельства произошедшего — место, причину смерти и возможных виновных. Итоги расследования пообещали опубликовать позже.

Один из источников RTVI утверждал, что Орлова и российского военного блогера Алексея Живова подстрелили при задержании за торговлю оружием. Живов после этого заявил, что его не задерживали и он жив.

Ранее The Insider писал, что Орлов участвовал в управлении боевыми беспилотниками, находясь в Москве. По данным издания, российские военные использовали гражданские объекты в центре столицы, в том числе помещения в комплексе "Москва-Сити", для наведения дронов на цели в Украине.

В начале октября 2025 года "Эспаньола" объявила о расформировании — сообщалось, что основной состав подразделения перейдет в структуру Минобороны РФ. Тогда Орлов говорил о "новом руководстве и новых людях", не уточняя причин такого решения.

