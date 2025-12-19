Підтверджено смерть глави російської ПВК "Еспаньола": його відспівуватимуть у головному храмі Москви

Станіслав Орлов (позивний "Іспанець") помер за загадкових обставин, повідомлялося, що його підстрелили під час спроби затримання. Кілька днів він був у комі. Похорон призначено на 22 грудня.

Бригада, або ПВК "Еспаньола" була сформована Орловим з ультраправих футбольних фанатів для участі у війні з Україною. Члени "Еспаньоли" відкрито дотримувалися неонацистських поглядів. Сам Станіслав Орлов — фанат ЦСКА і учасник угруповання Red-Blue Warriors, в Україні він воював із 2014 року. Про його смерть повідомило росЗМІ "ЕЖ".

ЗМІ пов'язували "Еспаньолу" з колишнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим, "Єдиною Росією" і начальником служби безпеки РЖД Віктором Шендріком, який, своєю чергою, був пов'язаний із братами Борисом і Аркадієм Ротенбергами.

Едгард Запашний — відданий фанат ПВК і Орлова особисто Фото: Соцмережi

Серед знаменитих фанатів Орлова і "Еспаньйоли" були дресирувальник Едгард Запашний і боєць ММА Михайло Турканов.

Відео дня

Примітно, але відспівування Орлова призначено на 22 грудня і відбудеться в головному московському храмі: Христа Спасителя.

При цьому обставини смерті Орлова невідомі. 11 грудня Запашний публікував пост про його загибель, але пізніше видалив запис, написавши: "Є питання, але поки немає відповідей".

Деякі учасники підрозділу, зокрема Євген Рассказов (позивний "Топаз"), заявляли, що Орлов живий, а повідомлення про його смерть називали інформаційним вкиданням. У соцмережах також поширювалися непідтверджені версії про те, що Орлова нібито застрелили під час затримання, проте офіційних підтверджень цьому немає.

Михайло Турканов також є членом ПВК "Еспаньола" Фото: Соцмережi

В офіційному повідомленні йдеться, що центральні слідчі органи встановлюють точні обставини події — місце, причину смерті та можливих винних. Підсумки розслідування пообіцяли опублікувати пізніше.

Одне з джерел RTVI стверджувало, що Орлова і російського військового блогера Олексія Живова підстрелили під час затримання за торгівлю зброєю. Живов після цього заявив, що його не затримували і він живий.

Раніше The Insider писав, що Орлов брав участь в управлінні бойовими безпілотниками, перебуваючи в Москві. За даними видання, російські військові використовували цивільні об'єкти в центрі столиці, зокрема приміщення в комплексі "Москва-Сіті", для наведення дронів на цілі в Україні.

На початку жовтня 2025 року "Еспаньола" оголосила про розформування — повідомлялося, що основний склад підрозділу перейде до структури Міноборони РФ. Тоді Орлов говорив про "нове керівництво і нових людей", не уточнюючи причин такого рішення.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про ПВК "Еспаньола" і про її засновника.

Також стало відомо, яка російська ПВК охороняє тіньовий флот Путіна і заодно шпигує за країнами НАТО.