"Прибрали, як Пригожина": голову ПВК "Еспаньола" ліквідували в окупованому Криму, — росЗМІ

Станіслава Орлова, на прізвисько "Іспанець", як виявилося, застрелили силовики в масках ще 4 грудня. Однак кілька днів його смерть росЗМІ ретельно приховували.

Засновника неонацистської бригади "Еспаньйола", що воювала в Україні та була сформована з ультраправих футбольних фанатів, відспівують сьогодні в Москві, у Храмі Христа Спасителя. Але обставини його смерті невідомі досі, як і смерть ще одного глави російської ПВК — Євгена Пригожина, повідомляє видання ASTRA.

З 10-х чисел грудня про зникнення "Іспанця" ходять нічим не підтверджені чутки, а причину смерті досі не назвали навіть у самій "Еспаньолі", яка офіційно припинила своє існування, перейшовши під контроль Міністерства оборони РФ. Раніше цю ПВК пов'язували з друзями Путіна братами Ротенбергами.

Відео дня

Станіслав Орлов був засновником російської ПВК "Еспаньола" Фото: Соцмережi

Виявилося, що створена з футбольних фанатів бригада організувала "базу" в невеликому СНТ "Флотський" в анексованому Севастополі, скупивши там кілька ділянок. Саме на одній із них стояла "дача" Станіслава Орлова. 4 грудня 2025 року озброєні люди в камуфляжі з автоматами увірвалися в будинок "Іспанця" і розстріляли його. Очевидці, з якими поспілкувалася ASTRA, стверджують, що екскомандир навіть не відстрілювався.

На відео з камер спостереження видно, що до будинку №51, де жив Станіслав Орлов, 4 грудня о 12:17 годині дня під'їхали чотири автівки — чорний позашляховик без номерів, УАЗ, легковик і мікроавтобус із номерами на чорному тлі, які неможливо достовірно розібрати через якість відео (коди на чорних номерах означають військовий округ або вид військ, — ред.). Звідти вийшли чоловіки з автоматами і в масках. Сусіди по СНТ почули кілька пострілів.

Тільки через шість годин, о 18:36, до будинку "Іспанця" під'їхала швидка допомога. Жителі СНТ кажуть, що "швидка" приїхала без мигалок і будь-яких звукових сигналів, Співробітники винесли з дому тіло Станіслава і о 18:45 поїхали з товариства. Силовики залишилися на місці для проведення обшуку. До якого саме відомства вони належать, досі достеменно невідомо.

Дача в окупованому Криму, де ліквідували Орлова Фото: Astra

Приводом для спроби затримання "Іспанця" нібито стала підозра в торгівлі зброєю та участі в ОЗУ.

За цими ж статтями, про торгівлю зброєю та ОЗУ за кілька тижнів до цього було затримано ще одного відомого учасника ПВК, екскомандира Морського загону "Еспаньоли" з позивним "Алтай" Руслан Казанцев. Зараз він перебуває під арештом. Раніше про нього часто із захопленням писали росЗМІ на кшталт "Комсомольской правды". Він заснував морське угруповання, яке навіть називали першим російським "морським ПВК". Воно займалося обороною берега анексованого Криму — зокрема, охороною газовидобувних платформ.

Після затримання "Алтая" силовики провели обшук у гаражному кооперативі "Автолюбитель-2" на Астраханській вулиці в Севастополі і знайшли місце, де Казанцев зберігав зброю. Зброю бійці "Еспаньоли" привозили зі своєї бази в Чорноморському (приморське селище на заході окупованого Криму).

Після арешту Казанцева і ліквідації Орлова, решта членів ПВК, які жили у "Флотському", зникли, за деякими даними, вони в бігах.

Примітно, що рідні Орлова дізналися про його смерть тільки через тиждень. Син "Іспанця" Ігор Орлов звернувся в поліцію з проханням оголосити його батька в розшук. Востаннє він розмовляв із батьком 2 грудня. Голова ПВК, судячи з усього, не підозрював про можливе затримання і планував повернутися із Севастополя додому в Москву в середині місяця.

Станіслав Орлов і ПВК "Еспаньола" — що відомо

Станіслав Орлов — один із видних російських добровольців-ультрас, які брали участь у бойових діях на сході України з 2014 року на боці РФ.

Брав участь у Другій Чеченській війні. У 2014 році поїхав до Криму, де разом з іншими футбольними фанатами брав участь у подіях, які призвели до анексії Росією українського Криму, писав у пропагандистській замітці про Орлова RTVI. Після Криму Орлов вирушив на Донбас, де очолив горлівську розвідроту "Череп і кістки", що входила до складу батальйону "Восток" Олександра Ходаковського. Позивний "Іспанець" Орлов отримав через те, що він добре знав іноземні мови і, зокрема, іспанську.

Орлов на матчі матчі матчі ЦСКА — "Ак Барс" Фото: Соцсети

Навесні 2022 року Орлов створив формування з колишніх учасників бойових дій, ультраправих активістів і футбольних фанатів, назвавши його "Еспаньола" (або 88-та розвідувально-диверсійна бригада "Еспаньола"). ПВК фінансували близькі до Путіна брати Ротенберги.

У листопаді 2024 року Велика Британія ввела санкції проти "Еспаньоли". У квітні 2025 року в "Еспаньолі" назвали мирних жителів України "законною метою".

У жовтні 2025 року підрозділ раптово вирішили розформувати, залишивши лише розвідцентр "Мелодія".

18 грудня в "Еспаньолі" повідомили, що її як бойового підрозділу більше не існує.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про цю ПВК, а також про знаменитих фанатів Орлова, серед яких був дресирувальник Едгард Запашний і колишній гравець збірної Росії з футболу Андрій Соломатін.

Також про смерть засновника російської ПВК ходило безліч чуток. Серед інших, повідомлялося, що його застрелили в перестрілці.