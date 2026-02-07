Російський генерал Алексєєв перебуває у свідомості та, ймовірно, відвідував коханку під час замаху

РосЗМІ повідомляють, що генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв, на якого було скоєно замах, прийшов до тями після операції і загрози його життю немає. А тим часом справді спливають цікаві дані.

Про те, що російський генерал Володимир Алексєєв, який перебуває під санкціями ЄС і США, "прийшов до тями після операції, перебуває у свідомості", повідомило росЗМІ ТАСС.

"Лікарі з обережністю кажуть, що загрози життю немає, повідомили ТАСС у медичних колах", — ідеться в повідомленні.

Будинок, де стріляли в Алексєєва

А в міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm вказали, що оцінюють імовірність причетності українських спецслужб до цього інциденту як низьку. Причина — невідповідність способу замаху усталеним сигнатурам оборудок, які в попередні роки в російському інформаційному просторі пов'язували з діяльністю українських спецслужб у Москві.

В InformNapalm нагадали, що невідомий відкрив вогонь зі стрілецької зброї з близької дистанції.

За 2024-2025 роки всі відомі успішні ліквідації російських генералів і високопоставлених чиновників силового блоку в московському регіоні мали загальну характерну ознаку — застосування вибухових пристроїв.

А використання вогнепальної зброї з близької дистанції істотно вибивається з цієї тенденції і швидше відповідає сценаріям:

внутрішніх силових розборок,

міжвідомчого або кланового протистояння всередині російських структур,

або операції, що реалізується третьою стороною.

Генерал-лейтенант Алєксєєв перебував під санкціями США та ЄС за причетність до тяжких воєнних злочинів, що істотно розширює коло можливих мотивів і зацікавлених сторін.

"Таким чином, спосіб реалізації замаху нетиповий, що не дає змоги автоматично вписувати цей інцидент у звичний для російської пропаганди наратив про "український слід" і, навпаки, вказує на ймовірні внутрішні процеси в самій системі російської влади", — зазначили дослідники.

А популярний російський ресурс ВЧК ОГПУ, який пов'язують із силовими структурами Росії, взагалі стверджує, що Володимир Алєксєєв, який зазвичай пересувався в супроводі охорони і таємно, опинився в будинку на Волоколамському шосе, де його підстрелили з дуже пікантної причини: він відвідував коханку, тому був сам і опинився "легкою здобиччю". Перевірити ці дані неможливо, але версія звучить цікаво. Дані сім'ї Алексєєва засекречені, але відомо, що у них повно елітної нерухомості в Москві, до якої будинок на Волоколамському шосе не належить. Зазначається, що квартири в цьому будинку здебільшого здавалися, а кілер відчинив двері своїм ключем. Він приховував обличчя, тож упізнати його неможливо. Відеокамери в будинку не працювали, тож поліція опитувала сусідів, які заявили, що Алексєєв відвідував якусь молоду жінку з маленькою дитиною. Офіційній дружині генерала 63 роки, а їхнім дітям далеко за 30. Раніше джерела ухильно говорили, що ця квартира не була постійним місцем проживання генерала, він тимчасово там з'являвся, вважаючи, що вжиті заходи конспірації не дозволять його там "вирахувати".

Охорона в будинку є, але вона "розминулася" з кілером, тому що той спустився пішки, а вони поїхали на ліфті.

