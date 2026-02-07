Российский генерал Алексеев находится в сознании и, вероятно, посещал любовницу во время покушения

РосСМИ сообщают, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после операции и угрозы его жизни нет. А тем временем в самом деле всплывают интересные данные.

О том, что российский генерал Владимир Алексеев, находящийся под санкциями ЕС и США, "пришел в себя после операции, находится в сознании", сообщило росСМИ ТАСС.

"Врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в медицинских кругах", - сказано в сообщении.

Дом, где стреляли в Алексеева

А в международном разведовательном сообществе InformNapalm указали, что оценивают вероятность причастности украинских спецслужб к этому инциденту как низкую. Причина - несоответствие способа покушения установившимся сигнатурам сделок, которые в предыдущие годы в российском информационном пространстве связывали с деятельностью украинских спецслужб в Москве.

В InformNapalm напомнили, что неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия с близкой дистанции.

За 2024-2025 годы все известные успешные ликвидации российских генералов и высокопоставленных чиновников силового блока в московском регионе имели общий характерный признак - применение взрывных устройств.

А использование огнестрельного оружия с близкой дистанции существенно выбивается из этой тенденции и скорее соответствует сценариям:

внутренних силовых разборок,

межведомственного или кланового противостояния внутри российских структур,

или операции, реализуемой третьей стороной.

Генерал-лейтенант Алексеев находился под санкциями США и ЕС за причастность к тяжким военным преступлениям, что существенно расширяет круг возможных мотивов и заинтересованных сторон.

"Таким образом, способ реализации покушения нетипичен, что не позволяет автоматически вписывать этот инцидент в привычный для российской пропаганды нарратив об "украинском следе" и, наоборот, указывает на вероятные внутренние процессы в самой системе российской власти", - отметили исследователи.

А популярный российский ресурс ВЧК ОГПУ, который связывают с силовыми структурами России и вовсе утверждает, что Владимир Алексеев, который обычно передвигался в сопровождении охраны и тайно, оказался в доме на Волоколамском шоссе, где его подстрелили по очень пикантной причине: он посещал любовницу, потому был сам и оказался "легкой добычей". Проверить эти данные невозможно, но версия звучит интересно. Данные семьи Алексеева засекречены, но известно, что у них полно элитной недвижимости в Москве, к которой дом на Волоколамском шоссе не относится. Отмечается, что квартиры в этом доме большей частью сдавались, а киллер открыл дверь своим ключом. Он скрывал лицо, так что опознать его невозможно. Видеокамеры в доме не работали, так что полиция опрашивала соседей, которые заявили, что Алексеев посещал некую молодую женщину с маленьким ребенком. Официальной супруге генерала 63 года, а их детям далеко за 30. Ранее источники уклончиво говорили, что эта квартира не была постоянным местом жительства генерала, он временно там появлялся, полагая, что, принимаемые меры конспирации, не позволят его там "вычислить".

Охрана в доме есть, но она "разминулась" с киллером, потому что тот спустился пешком, а они поехали на лифте.

Напомним, ранее Фокус писал, что покушение на генерала Алексеева может быть "отложенным возмездием". Его отстранили от работы и держали под наблюдением после того, как он заявил Пригожину во время бунта, что готов отдать ему тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу.

Также мы рассказывали о разных версиях покушения на Алексеева.