РФ масштабувала виробництво артилерії за допомогою Заходу: як отримують стволи для Т-14 "Армата"

Військово-промисловий комплекс Російської Федерації розширив виробничі потужності та придбали 22 високотехнологічних верстати західних компаній, встановили розслідувачі. Разом з тим з'являються нові цехи, призначені для виробництва стволів та інших компонентів від Т-14 "Армати" та САУ "Коаліція". Як Москва обійшла санкції Заходу на отримання устаткування та як нарощує спроможності артилерії на четвертому році великої війни в Україні?

Ключовим чинником, який дав можливість ЗС РФ отримати більше артилерії, — це обладнання західних компаній, яке "дивним" чином опиняється на російських заводах, ідеться у матеріалі розслідувачі групи Dallas та Frontelligence Insight. Розслідувачі проаналізували секретні дані про модернізацію заводу №9 у Єкатеринбурзі та з'ясували, що росіяни отримали високоточні металообробні верстати, спеціальні сталі та технології термообробки, необхідні для виготовлення артилерійських стволів. Таким чином Москва впоралась з обмеженими можливостями своїх заводів, через що у 2024-25 роках довелось брати САУ у Північної Кореї.

Розслідування ґрунтується на базі проєктної документації з реконструкції заводу у РФ, отримані профільним порталом "Мілітарний". Серед іншого, відшукали схему з оновленими цехами та детальним переліком устаткування. Окрім згаданих компонентів для "Армати" та "Коаліції", "Завод №9" в Єкатеринбурзі, розташований на території підприємства "Уралмаш", виготовляє САУ "Мста", танки Т-90, Т-62, Т-72, гаубиці Д-30, бомбомети РБУ-1000 та РБУ-6000.

Виробництво зброї РФ — схема ремонту "Заводу №9" Фото: Frontelligence Insight

"Ми дійшли висновку, що Росія розширює виробничі потужності та модернізує обладнання на цьому об’єкті – процес, який був би неможливим без доступу до верстатів і технологій західного походження", — підсумували аналітики.

Виробництво зброї РФ — деталі розслідування про "Армату" та "Коаліцію"

У статті вказано, що росіяни займаються реконструкцією шести об'єктів на "Заводі №9": серед них — механообробний та гальванічний цехи, і також цех з виготовлення компонентів для "Армати" та САУ 2С35 "Коаліція". Розслідувачі наголосили, що ідеться не про виготовлення танків Т-14, які так і не з'явились на полі бою в Україні, а про виробництво вузлів, які використовуються в інших видах зброї ЗС РФ. Розслідувачі опублікували документ з переліком устаткування, яке встановлять у цехах. Більшість позицій — це верстати компаній з Європи та Тайваню. Наголошується, що не ідеться про устаткування подвійного призначення чи невеликі вузли. РФ отримує великогабаритні верстати, які легко відстежуються, і Москва не мала б їх отримати, якби партнери України краще стежили за дотриманням санкцій.

Виробництво зброї РФ — замовлення обладнання для ремонту "Заводу №9" Фото: Frontelligence Insight

Dallas та Frontelligence Insight назвали компанії, які постачають РФ устаткування для виготовлення артилерії:

Тайвань — KAFO та її фрезерний обробний комплекс VMC-21100+, Glory та її безцентрово-шліфувальний верстат із ЦПК APC 24S NC;

Італія — TACCHI (багатофункціональний токарний обробний комплекс із ЦПК для чорнової обробки TACCHI HD/3 450×4000) та TACCHI HD/3 450×10000), PARPAS (горизонтальний фрезерний обробний центр OMV Electra);

Німеччина — компанії DMG MORI (чотири верстати різного призначення), LIEBHERR (чотири верстати), HERMLE AG (5-осьовий обробний центр C42U);

Велика Британія — JONES & SHIPMAN (плоскошліфувальний верстат PROGRIND 1045 EASY).

"Росія планує поставити і встановити на модернізованому об’єкті щонайменше 22 великі промислові верстати, включаючи фрезерне та інше багатофункціональне виробниче обладнання", — повідомили розслідувачі, прочитавши лист, який отримав департамент Мінпромторгівлі РФ з Єкатеринбурга.

До всього, з'ясувалось, що механізм обходу санкцій для купівлі західного устаткування без проблем працює вже десять років, оскільки перші схеми напрацювали ще з 2014 року. Наголошується, що РФ модифікує ВПК завдяки постачанням з Заходу "не лише на папері, а й на практиці" і при цьому навіть сьогодні "не показують жодних занепокоєнь чи невпевненості".

Зазначимо, у липні 2025 року західні медіа розповіли про завод з виробництва зброї для РФ, який працює завдяки допомозі Китаю. Встановили, що підприємство може виготовляти тисячі дронів на місяць.

Нагадуємо, у січні 2026 році медіа The Finacial Times повідомило, як РФ обходить санкції для виготовлення БпЛА.