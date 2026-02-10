РФ масштабировала производство артиллерии с помощью Запада: как получают стволы для Т-14 "Армата"

Военно-промышленный комплекс Российской Федерации расширил производственные мощности и приобрел 22 высокотехнологичных станка западных компаний, установили расследователи. Вместе с тем появляются новые цеха, предназначенные для производства стволов и других компонентов от Т-14 "Арматы" и САУ "Коалиция". Как Москва обошла санкции Запада на получение оборудования и как наращивает способности артиллерии на четвертом году большой войны в Украине?

Ключевым фактором, который дал возможность ВС РФ получить больше артиллерии, — это оборудование западных компаний, которое "странным" образом оказывается на российских заводах, говорится в материале расследователей группы Dallas и Frontelligence Insight. Расследователи проанализировали секретные данные о модернизации завода №9 в Екатеринбурге и выяснили, что россияне получили высокоточные металлообрабатывающие станки, специальные технологии термообработки, необходимые для изготовления артиллерийских стволов. Таким образом Москва справилась с ограниченными возможностями своих заводов, из-за чего в 2024-25 годах пришлось брать САУ у Северной Кореи.

Відео дня

Расследование основывается на базе проектной документации по реконструкции завода в РФ, полученные профильным порталом "Милитарный". Среди прочего, нашли схему c обновленными цехами и подробным перечнем оборудования. Кроме упомянутых компонентов для "Арматы" и "Коалиции", "Завод №9" в Екатеринбурге, расположенный на территории предприятия "Уралмаш", занимается САУ "Мста", танками Т-90, Т-62, Т-72, гаубицами Д-30, бомбометами РБУ-1000 и РБУ-6000.

Производство оружия РФ — схема ремонта "Завода №9" Фото: Frontelligence Insight

"Мы пришли к выводу, что Россия расширяет производственные мощности и модернизирует оборудование на этом объекте — процесс, который был бы невозможен без доступа к станкам и технологиям западного происхождения", — подытожили аналитики.

Производство оружия РФ — детали расследования об "Армате" и "Коалиции"

В статье указано, что россияне занимаются реконструкцией шести объектов на "Заводе №9": среди них — механообрабатывающий и гальванический цеха, а также цех по изготовлению компонентов для "Арматы" и САУ 2С35 "Коалиция". Расследователи отметили, что речь идет не об изготовлении танков Т-14, которые так и не появились на поле боя в Украине, а о производстве узлов, которые используются в других видах оружия ВС РФ.

Расследователи опубликовали документ с перечнем оборудования, которое установят в цехах. Большинство позиций — это станки компаний из Европы и Тайваня. Отмечается, что речь не идет об оборудовании двойного назначения или небольших узлах. РФ получает крупногабаритные станки, которые легко отслеживаются, и Москва не должна была бы их получить, если бы партнеры Украины лучше следили за соблюдением санкций.

Производство оружия РФ — заказ оборудования для ремонта "Завода №9" Фото: Frontelligence Insight

Dallas и Frontelligence Insight назвали компании, которые поставляют РФ оборудование для изготовления артиллерии:

Тайвань — KAFO и ее фрезерный обрабатывающий комплекс VMC-21100+, Glory и ее бесцентрово-шлифовальный станок с ЦПУ APC 24S NC;

Италия — TACCHI (многофункциональный токарный обрабатывающий комплекс с ЦПУ для черновой обработки TACCHI HD/3 450×4000) и TACCHI HD/3 450×10000), PARPAS (горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр OMV Electra);

Германия — компании DMG MORI (четыре станка различного назначения), LIEBHERR (четыре станка), HERMLE AG (5-осевой обрабатывающий центр C42U);

Великобритания — JONES & SHIPMAN (плоскошлифовальный станок PROGRIND 1045 EASY).

"Россия планирует поставить и установить на модернизированном объекте не менее 22 крупных промышленных станков, включая фрезерное и другое многофункциональное производственное оборудование", — сообщили расследователи, прочитав письмо, которое получил департамент Минпромторга РФ из Екатеринбурга.

Ко всему, выяснилось, что механизм обхода санкций для покупки западного оборудования без проблем работает уже десять лет, поскольку первые схемы наработали еще с 2014 года. Отмечается, что РФ модифицирует ВПК благодаря поставкам с Запада "не только на бумаге, но и на практике" и при этом даже сегодня "не показывают никаких беспокойств или неуверенности".

Отметим, в июле 2025 года западные медиа рассказали о заводе по производству оружия для РФ, который работает благодаря помощи Китая. Установили, что предприятие может изготавливать тысячи дронов в месяц.

Напоминаем, в январе 2026 года медиа The Finacial Times сообщило, как РФ обходит санкции для изготовления БпЛА.