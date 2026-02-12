Удар "Фламінго" по Капустиному Яру: експерт розповів, чому полігон досі функціонує

У січні 2026 року Збройні сили України запустили кілька "Фламінго" по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Російської Федерації. Одна з ракет обійшла засоби протиповітряної оборони та пошкодила ангари.

Однак 12 лютого монітори повідомили про пуск балістичної ракети "Орешник" з цього ж полігону. І хоча інформація не підтвердилася, виникли запитання, чому об'єкт досі функціонує. Відповідь на нього в ефірі "Київ 24" дав Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва.

За його словами, в України наразі немає таких ресурсів, щоб одномоментно завдати удару по будь-якому об'єкту, зруйнувавши його повністю:

"Будь-який військовий полігон, а особливо ракетний випробувальний полігон, його можна порівняти з цілим містом за площею. Там, де розташовані споруди, переносні мобільні комплекси, відбуваються заміри, відпрацювання. І для того, щоб критично вразити інфраструктуру полігону, потрібно разів у 20 більше засобів ураження, ніж ті, якими ми вразили цей полігон".

Водночас гість ефіру наголосив, що під час минулої поразки було обрано цілі, які росіяни відновлювали протягом усього цього часу, і деякі з них так і не вдалося відновити:

"Тобто, вони затягнули мобільні пересувні свої потужності, і свої ремонтні бригади, і налагоджувальні. Усе це дало їм можливість відновити, але не повністю. Тому на сьогодні заходи підвищеної небезпеки, які вони проводять на цьому полігоні, і в таких умовах вони працюють, уже розуміючи, що і ця ціль потенційно перебуває під нашим українським ударом".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявляли, що через удари ракет "Фламінго" російське командування було змушене евакуювати особовий склад військової частини, що базувалася на полігоні та запускала ракети "Ліщина" по Україні.

Це була не перша атака. Один з ударів відбувся в липні 2024 року, за п'ять місяців до першого пуску балістичної ракети середньої дальності "Орешник", яка вдарила по Дніпру.

Полігон атакували безпілотники, які, ймовірно, цілилися по території 4-го Державного центрального центрального міжвидового випробувального полігону.

Також повідомлялося, що ЗМІ показали ймовірну базу для "Орешника" в Білорусі.

Про те, що в Білорусі добудовують пускові установки для "Орешника" — російської балістичної ракети з дальністю близько 5 000 км — білоруський лідер Олександр Лукашенко заявляв у березні 2025 року. Він заявив, що працює над отриманням балістичних ракет від Росії.

30 грудня росЗМІ вперше показали РК "Орешник" на бойовому чергуванні в Білорусі. У ролику продемонстрували роту солдатів на чергуванні і три машини, які виїхали в певну точку в лісах — однак пускових серед них не було.