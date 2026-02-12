Удар "Фламинго" по Капустиному Яру: эксперт рассказал, почему полигон до сих пор функционирует

В январе 2026 года Вооруженные силы Украины запустили несколько "Фламинго" по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области Российской Федерации. Одна из ракет обошла средства противовоздушной обороны и повредила ангары.

Однако 12 февраля мониторы сообщили о пуске баллистической ракеты "Орешник" с этого же полигона. И хотя информация не подтвердилась, возникли вопросы, почему объект до сих пор функционирует. Ответ на него в эфире "Киев 24" дал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, у Украины на данный момент нет таких ресурсов, чтобы одномоментно нанести удар по любому объекту, разрушив его полностью:

"Любой военный полигон, а особенно ракетный испытательный полигон, его можно сравнить с целым городом по площади. Там, где расположены сооружения, переносные мобильные комплексы, происходят замеры, отработка. И для того, чтобы критически поразить инфраструктуру полигона, нужно раз в 20 больше средств поражения, чем те, которыми мы поразили этот полигон".

Вместе с тем гость эфира подчеркнул, что при прошлом поражении были выбраны цели, которые россияне восстанавливали на протяжении всего этого времени, и некоторые из них так и не удалось восстановить:

"То есть, они привлекали мобильные передвижные свои мощности, и свои ремонтные бригады, и наладочные. Все это дало им возможность восстановить, но не в полной мере. Поэтому на сегодня мероприятия повышенной опасности, которые они проводят на этом полигоне, и в таких условиях они работают, уже понимая, что и эта цель потенциально находится под нашим украинским ударом".

Напомним, в Генштабе ВСУ заявляли, что из-за ударов ракет "Фламинго" российское командование было вынуждено эвакуировать личный состав воинской части, которая базировалась на полигоне и запускала ракеты "Орешник" по Украине.

Это была не первая атака. Один из ударов состоялся в июле 2024 года, за пять месяцев до первого пуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которая ударила по Днепру.

Полигон атаковали беспилотники, которые, вероятно, целились по территории 4-го Государственного центрального межвидового испытательного полигона.

Также сообщалось, что СМИ показали вероятную базу для "Орешника" в Беларуси.

О том, что в Беларуси достраивают пусковые установки для "Орешника" — российской баллистической ракеты с дальностью около 5 000 км — белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял в марте 2025 года. Он заявил, что работает над получением баллистических ракет от России.

30 декабря росСМИ впервые показали РК "Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси. В ролике продемонстрировали роту солдат на дежурстве и три машины, которые выехали в определенную точку в лесах — однако пусковых среди них не было.