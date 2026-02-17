ЗС РФ атакують Україну крилатими ракетами: у регіонах лунають вибухи, деталі

Вранці 17 лютого Україна знову опинилася під ракетною загрозою — близько 06:40 ранку в повітряному просторі фіксували до п’яти ворожих цілей, які рухалися на захід країни. Під ударом опинилася зокрема Івано-Франківська область, де вже пролунали вибухи.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, близько 07:00 одна з ракет рухалася повз Бурштин на Івано-Франківщині у західному напрямку.

За інформацією видання "Суспільне Івано-Франківськ", у Бурштині було чутно звуки вибухів, про що повідомили кореспонденти з місця подій. На тлі загрози ракетного удару в Івано-Франківську тимчасово призупинили рух комунального транспорту.

Водночас у низці областей України станом на ранок продовжувала зберігатися небезпека застосування ворожих безпілотників.

За даними ПС, станом на 07:26 ворожі БпЛА зафіксували одразу в кількох областях України — вони рухаються курсами на населені пункти Чернігівщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Вінниччини, Хмельниччини та в напрямку Івано-Франківщини.

Що відомо про наслідки нічної атаки ЗС РФ по Україні в ніч на 17 лютого

Як повідомив у своєму Telegram начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, ворог завдав удару по Одесі.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому — зазнали руйнувань магазин і СТО. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом стало відомо про трьох травмованих чоловіків віком 62 і 65 років. Один із них перебуває у важкому стані, інший — у стані середньої тяжкості, обох госпіталізували. Ще одній жінці надали допомогу на місці.

"Наразі тривога триває, прошу всіх бути у безпечних місцях", — зауважив Сергій Лисак.

Крім того, як написав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжана своїй сторінці в Telegram, уночі російські війська атакували Дніпро — в одному з районів спалахнула пожежа, пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Станом на ранок під масованим вогнем опинилася вся область: ворог застосував ракети, безпілотники, артилерію та авіабомби, вдаривши по п’яти районах. Руйнувань зазнали підприємства, житлові будинки та інфраструктура у Дніпрі, Кривий Ріг і на Нікопольщині, однак люди, попередньо, не постраждали.

Нагадаємо, що цієї ночі російській війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед", а також балістичними ракетами. Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі, Одесі та Кропивницькому.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готуються до чергового масованого удару по Україні. За його словами, ворожі атаки постійно "еволюціонують".