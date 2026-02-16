"Зло розвивається": ЗС РФ готують новий масований удар по енергетиці, — Зеленський (відео)

Президент України впевнений, що росіяни готуються до чергового масованого удару по Україні. І тільки партнери можуть допомогти відбити атаку, надавши засоби ППО.

"Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається. На жаль, це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів", — наголосив Зеленський у вечірньому зверненні до українців, розміщеному у Facebook.

Зеленський наголосив, що через постійну "еволюцію" російських масованих комбінованих атак терміново необхідна належна підтримка України від міжнародних партнерів, адже будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів.

"Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали", — додав глава держави.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що наразі столиця України перебуває на межі катастрофи через пошкодження інфраструктури від атак РФ. Політик переконаний, що головною задачею Росії є повне знищення України.

