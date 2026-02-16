"Зло развивается": ВС РФ готовят новый массированный удар по энергетике, — Зеленский (видео)

Президент Украины уверен, что россияне готовятся к очередному массированному удару по Украине. И только партнеры могут помочь отразить атаку, предоставив средства ПВО.

"Разведка докладывает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, надо, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается. К сожалению, это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", — подчеркнул Зеленский в вечернем обращении к украинцам, размещенном в Facebook.

Зеленский отметил, что из-за постоянной "эволюции" российских массированных комбинированных атак срочно необходима надлежащая поддержка Украины от международных партнеров, ведь любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование вреда от ударов.

Відео дня

"Надо, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали", — добавил глава государства.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас столица Украины находится на грани катастрофы из-за повреждения инфраструктуры от атак РФ. Политик убежден, что главной задачей России является полное уничтожение Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, когда возобновят работу ТЭЦ на Дарнице после обстрелов РФ.