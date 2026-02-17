Ексхакер і відомий інтернет-бізнесмен Кім Дотком стверджує, що американська IT-компанія Palantir веде стеження за світовими лідерами та нібито розробляє ядерну і біологічну зброю для України.

За словами Доткома, ця інформація стала відомою після хакерської атаки, дані якої були передані йому, а найближчим часом можуть бути відправлені Росії або Китаю.

Водночас жодних доказів своїх заяв Дотком не надав.

"У них є тисячі годин розшифрованих і доступних для пошуку розмов Дональда Трампа, Джей Ді Венса та Ілона Маска. Вони впровадили бекдори в пристрої, автомобілі та літаки світових лідерів і зібрали найбільший архів компромату для шантажу. Palantir розробляє ядерну та біологічну зброю для України і активно співпрацює з ЦРУ, щоб здобути перемогу над Росією. Palantir фактично є підрозділом ЦРУ, і всі дані міжнародних клієнтів копіюються в шпигунську хмару ЦРУ", — написав Дотком.

Відео дня

Пост Доткома Фото: Скриншот

Однак топменеджер Palantir Шиям Санкар невдовзі після допису Доткома спростував його звинувачення, нагадавши, що раніше ексхакер робив прогнози про затримання Гілларі Клінтон та інші події, які так і не здійснилися.

Санкар пообіцяв "з’їсти свою онтологію", якщо слова Доткома виявляться правдою.

"Це заяви просто ядерного масштабу, жодних доказів, суцільна енергія в стилі "повір мені, брате" і приправлено "ось-ось, вже скоро". Тебе "обрали надійним партнером" для передачі даних у Росію або Китай? Того самого людини, який прогнозував арешт Гілларі, витоки Сета Річа та провал Мюллера — з точністю 000. Якщо дані колись спливуть (спойлер: цього не буде), я з’їм свою онтологію. Palantir продовжує стояти. Кім продовжує кричати", — написав Санкар.

Пост Шияма Санкара Фото: Скриншот

Нагадаємо, видання AFP повідомило, що Україна добилася найшвидших успіхів на полі бою за 2,5 роки.

Фокус також писав про те, що Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транспорт нафти з РФ в обхід України.