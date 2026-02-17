Экс-хакер и известный интернет-бизнесмен Ким Дотком утверждает, что американская IT-компания Palantir ведет слежку за мировыми лидерами и якобы разрабатывает ядерное и биологическое оружие для Украины.

По словам Доткома, эта информация стала известной после хакерской атаки, данные которой были переданы ему, а в ближайшее время могут быть отправлены России или Китаю.

В то же время никаких доказательств своих заявлений Дотком не предоставил.

"У них есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Венса и Илона Маска. Они внедрили бэкдоры в устройства, автомобили и самолеты мировых лидеров и собрали самый большой архив компромата для шантажа. Palantir разрабатывает ядерное и биологическое оружие для Украины и активно сотрудничает с ЦРУ, чтобы одержать победу над Россией. Palantir фактически является подразделением ЦРУ, и все данные международных клиентов копируются в шпионское облако ЦРУ", — написал Дотком.

Однако топ-менеджер Palantir Шиям Санкар вскоре после поста Доткома опроверг его обвинения, напомнив, что ранее экс-хакер делал прогнозы о задержании Хиллари Клинтон и других событиях, которые так и не осуществились.

Санкар пообещал "съесть свою онтологию", если слова Доткома окажутся правдой.

"Это заявления просто ядерного масштаба, никаких доказательств, сплошная энергия в стиле "поверь мне, брат" и приправлено "вот-вот, уже скоро". Тебя "выбрали надежным партнером" для передачи данных в Россию или Китай? Того самого человека, который прогнозировал арест Хиллари, утечки Сета Рича и провал Мюллера — с точностью до 000. Если данные когда-нибудь всплывут (спойлер: этого не произойдет), я съем свою онтологию. Palantir продолжает стоять. Ким продолжает кричать", — написал Санкар.

