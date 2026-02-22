Нова тактика ЗС РФ: що може опинитися в зоні ризику в Україні навесні-влітку 2026 року
ЗС РФ після енергетичного терору взимку тепер можуть переключитися на водопостачання великих міст, щоб спровокувати чергову комунальну та гуманітарну катастрофу.
Про нову тактику росіян написав президент України Володимир Зеленський, додавши, що у фокусі окупантів також логістика та залізнична інфраструктура.
Раніше подібну думку в ефірі "Київ24" висловив і колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець. За його словами, під загрозою опиняться насамперед міста-мільйонники та ключові обласні центри.
Як пріоритетні він назвав Київ, Одесу, Харків і Дніпро. Після ударів по цих мегаполісах, на думку Якубця, під загрозою опиняться й інші обласні центри країни.
Якубець зазначає, що такий терор цілком вписується в логіку ворога, оскільки проблеми з водою у великих містах можуть серйозно ускладнити санітарно-епідеміологічну ситуацію та життєдіяльність громад.
"Ми маємо бути готовими до того, що ворог не зупиниться на енергетиці та шукатиме нові вразливі місця в нашій критичній інфраструктурі", — наголосив він.
На думку аналітиків, Росія може і не знищувати дамби чи перекривати річки, натомість зосередившись на критично важливих елементах системи подачі води.
Найвразливіші з них — насосні та очисні станції. Якщо їх пошкодити, міста можуть залишитися без води, навіть якщо вона є в річках.
У зв'язку з падінням тиску води зростає ризик забруднення в трубах, оскільки забруднена вода може засмоктуватися назад у труби чистої води — і це один із найнебезпечніших механізмів поширення інфекцій.
Ще один ризик — каналізація. Оскільки без електрики не працюють насосні станції, можливі підтоплення і санітарні проблеми.
Військовий експерт Олег Жданов у бесіді з " Фокусом " підтверджує, що найбільшу небезпеку становлять атаки на каналізаційну систему й очисні споруди.
"Якщо очисні споруди перестануть приймати стічні побутові води — все, місто за кілька днів просто потоне. Це пряме порушення епідеміологічної обстановки. Бактерії, інфекції — все це вилізе назовні. Можливі навіть спалахи найстрашніших хвороб, включно з чумою, тому що вона якраз і виходить із нечистот", — пояснив він.
Проблеми з якісною чистою водою у спекотну пору року можуть спровокувати спалахи кишкових інфекцій, гепатиту А, харчових отруєнь і різке погіршення гігієни в будинках, квартирах, лікарнях, освітніх та інших громадських закладах.
Це зі свого боку може призвести до зупинки підприємств, перебоїв у роботі лікарень, шкіл, погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації.
Водночас повністю "обнулити" систему у великих містах складно, оскільки є резервні лінії, генератори та дублювальні магістралі, однак регулярні удари здатні спричинити часті локальні відключення води і падіння тиску, що ускладнить життя в містах.
