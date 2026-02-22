Новая тактика ВС РФ: что может оказаться в зоне риска в Украине весной-летом 2026

ВС РФ после энергетического террора зимой теперь могут переключиться на водоснабжение крупных городов, чтобы спровоцировать очередную коммунальную и гуманитарную катастрофу.

О новой тактике россиян написал президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что в фокусе оккупантов также логистика и железнодорожная инфраструктура.

Ранее подобное мнение в эфире "Киев24" выразил и бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец. По его словам, под угрозой окажутся, прежде всего, города-миллионники и ключевые областные центры.

В качестве приоритетных он назвал Киев, Одессу, Харьков и Днепр. После ударов по этим мегаполисам, по мнению Якубца, под угрозой окажутся и другие областные центры страны.

Якубец отмечает, что такой террор вполне вписывается в логику врага, поскольку проблемы с водой в больших городах могут серьезно усложнить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и жизнедеятельность общин.

"Мы должны быть готовы к тому, что враг не остановится на энергетике и будет искать новые уязвимые места в нашей критической инфраструктуре", — подчеркнул он.

По мнению аналитиков, Россия может и не уничтожать дамбы или перекрывать реки, вместо этого сосредоточившись на критически важных элементах системы подачи воды.

Самые уязвимые из них — насосные и очистные станции. Если их повредить, города могут остаться без воды, даже если она находится в реках.

В связи с падением давления воды растет риск загрязнения в трубах, поскольку загрязненная вода может засасываться обратно в трубы чистой воды — и это один из самых опасных механизмов распространения инфекций.

Еще один риск — канализация. Поскольку без электричества не работают насосные станции, возможны подтопления и санитарные проблемы.

Военный эксперт Олег Жданов в беседе с Фокусом подтверждает, что наибольшую опасность представляют атаки на канализационную систему и очистные сооружения.

"Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет. Это прямое нарушение эпидемиологической обстановки. Бактерии, инфекции — все это вылезет наружу. Возможны даже вспышки самых страшных болезней, включая чуму, потому что она как раз и выходит из нечистот", — объяснил он.

Проблемы с качественной чистой водой в жаркое время года могут спровоцировать вспышки кишечных инфекций, гепатита А, пищевых отравлений и резкое ухудшение гигиены в домах, квартирах, больницах, образовательных и других общественных заведениях.

Это в свою очередь может привести к остановке предприятий, перебоям в работе больниц, школ, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.

При этом полностью "обнулить" систему в крупных городах сложно, поскольку есть резервные линии, генераторы и дублирующие магистрали, однако регулярные удары способны повлечь частые локальные отключения воды и падение давления, что усложнит жизнь в городах.

