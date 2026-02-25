Десятки ліквідованих росіян: бійці ГУР успішно провели наступ під Степногірськом (відео)

Спецпідрозділ "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України провів низку успішних наступальних операцій у районі Степногірська Запорізької області.

Під час комплексної операції бійці "Артана" повернули контроль над ділянкою фронту, незважаючи на проблеми з логістикою та постійні "м'ясні штурми" з боку противника, повідомили у відомстві.

У ході місії бійці знищили передові штурмові групи противника і завдали ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника, що дало змогу ліквідувати десятки російських військових.

За словами командира "Артана" Віктора Торкотюка, бійці діяли в тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР і Сил оборони України.

"Вони дали змогу створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибивання ворога", — розповів Торкотюк із позивним "Титан".

На даному етапі метою українських захисників залишається усунення загрози прориву противника до околиць Запоріжжя.

Командир пояснив, що ефективність наступальних дій під Степногірськом зумовлена високим рівнем злагодженості задіяних у місії складових: штурмові групи працюють за підтримки розрахунків важких ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу.

Наступальна операція триває.

Нагадаємо, 10 лютого українська розвідка повідомила, що вдалося поцілити по рідкісному арктичному ЗРК "Тор-М2ДТ", а також по РЛС "Підліт", "Небо-У" і "Небо-СВУ" в окупованому Криму.

19 лютого стало відомо, що ГУР МО України повністю знищило російський десантний катер проєкту 02510 "БК-16", який полював на українські дрони в Чорному морі.