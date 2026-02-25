Десятки ликвидированных россиян: бойцы ГУР успешно провели наступление под Степногорском (видео)

Спецподразделение "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины провело ряд успешных наступательных операций в районе Степногорска Запорожской области.

В ходе комплексной операции бойцы "Артана" вернули контроль над участке фронта, несмотря на проблемы с логистикой и постоянные "мясные штурмы" со стороны противника, сообщили в ведомстве.

Во время миссии бойцы уничтожили передовые штурмовые группы противника и нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники противника, что позволило ликвидировать десятки российских военных.

По словам командира "Артана" Виктора Торкотюка, бойцы действовали в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины.

"Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", — рассказал Торкотюк с позывным "Титан".

На данном этапе целью украинских защитников остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья.

Командир объяснил, что эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена ​​высоким уровнем слаженности задействованных в миссии составляющих: штурмовые группы работают при поддержке расчетов тяжелых ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия.

Наступательная операция продолжается.

