Не тільки військові: понад 90 тисяч українців вважаються зниклими безвісти

Понад 90 тисяч українських громадян мають статус зниклих безвісти за особливих обставин. Крім військовослужбовців, у списках є цивільні, зокрема й діти.

Дані саме про таку кількість внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов у відповіді на запит "Української правди".

У списку більшість — військовослужбовці сектору безпеки та оборони, проте є й цивільні, зокрема й діти.

Точна кількість осіб може змінюватися в міру уточнення інформації та проведення ідентифікаційних процедур.

У відповіді на запит журналістів Добросердов наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну влада і військове командування не розголошували інформацію, зокрема, про кількість зниклих безвісти військовослужбовців Сил безпеки і оборони України.

"Оприлюднення інформації про кількість втрат особового складу, з числа загиблих, полонених і зниклих безвісти за особливих обставин, може бути використане ворогом у плануванні та веденні збройної агресії проти України та в інформаційному просторі для використання як ІПСО, чим буде заподіяна істотна шкода інтересам військовослужбовців, зниженню морально-психологічного стану та бойового духу особового складу Сил оборони та сил безпеки", — пояснив він.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Сил оборони з 24 лютого 2022 року сягнули 55 тисяч загиблими. Він зазначив, що багато людей також вважаються зниклими безвісти.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України і нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у березні 2025 року говорив, що втрати української армії сягають близько 50 тисяч загиблими і понад 300 тисяч пораненими.

Видання The New York Post із посиланням на опубліковану 27 січня інформацію Центру стратегічних і міжнародних досліджень писало, що втрати РФ на війні загиблими, пораненими і зниклими безвісти сягнули приблизно 1,2 мільйона солдатів, а України — близько 600 тисяч.

25 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Згідно з ним, у разі зникнення військовослужбовця безвісти його сім'я отримує близько 120 тисяч гривень щомісяця.