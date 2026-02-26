Не только военные: более 90 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести

Более 90 тысяч украинских граждан имеют статус пропавших без вести при особых обстоятельствах. Кроме военнослужащих, в списках есть гражданские, в том числе и дети.

Данные именно о таком количестве внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов в ответе на запрос "Украинской правды".

В списке большинство — военнослужащие сектора безопасности и обороны, однако есть и гражданские, в том числе и дети.

Точное количество лиц может меняться по мере уточнения информации и проведения идентификационных процедур.

В ответе на запрос журналистов Добросердов подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину власти и военное командование не разглашали информацию, в частности, о количестве пропавших без вести военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины.

"Обнародование информации о количестве потерь личного состава, из числа погибших, пленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах, может быть использовано врагом в планировании и ведении вооруженной агрессии против Украины и в информационном пространстве для использования в качестве ИПСО, чем будет причинено существенному вреду интересам военнослужащих, снижению морально-психологического состояния и боевого духа личного состава Сил обороны и сил безопасности", — объяснил он.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери Сил обороны с 24 февраля 2022 года достигли 55 тысяч погибшими. Он отметил, что многие люди также считаются пропавшими без вести.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в марте 2025 года говорил, что потери украинской армии достигают около 50 тысяч погибшими и более 300 тысяч ранеными.

Издание The New York Post со ссылкой на опубликованную 27 января информацию Центра стратегических и международных исследований писало, что потери РФ на войне погибшими, ранеными и пропавшими без вести достигли около 1,2 миллиона солдат, а Украины — около 600 тысяч.

25 февраля Верховная Рада проголосовала за закон об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Согласно ему, в случае пропажи военнослужащего без вести его семья получает около 120 тысяч гривен ежемесячно.