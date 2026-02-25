Законопроект №13646 должен изменить систему социальной защиты военнослужащих и их семей. Как будет работать механизм компенсации в 15 миллионов гривен и почему адвокаты прогнозируют волну судебных исков? Фокус разобрался.

25 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект №13646. Документ обещает понятный и честный подход к социальным гарантиям для военных, а также унифицировать выплаты для семей погибших и без вести пропавших защитников. Фокус выяснил, как это может повлиять на выплаты.

Верховная Рада приняла законопроект № 13646 — что изменится

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что законопроект №13646 вводит прозрачную и понятную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы на всех этапах.

Министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал изменения, которые вводит законопроект Фото: Детектор медиа

Согласно документу, во время прохождения службы военнослужащие будут иметь право на:

получение гарантированного денежного, продовольственного, медицинского и вещевого обеспечения;

предусмотренные отпуска по семейным обстоятельствам;

лечение и реабилитацию по решению военно-врачебной комиссии (ВВК).

предоставление государством жилья;

бесплатный проезд и почтовая связь.

После возвращения с военной службы украинцы будут иметь возможность вернуться на работу. При этом работодатель должен предложить должность, которая не ниже предыдущей.

"Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы", — добавил министр.

Если военный сначала получил статус без вести пропавшего, его родные будут получать 120 тыс. грн ежемесячно, а в случае подтверждения гибели, сумма выплат корректируется так, чтобы общий размер достигал 15 млн грн

Отдельно Федоров выделил блок законопроекта №13646, который регулирует вопросы выплат семьям погибших и без вести пропавших защитников и защитниц. По его словам, теперь для всех семей установлен "единый и прозрачный подход к выплатам".

По новым правилам, каждая семья получит финансовую помощь в размере 15 миллионов гривен. Если военный сначала получил статус без вести пропавшего, его родные будут получать 120 тыс. грн ежемесячно, а в случае подтверждения гибели, сумма выплат корректируется так, чтобы общий размер достигал 15 млн грн.

О гарантиях, которые будут предоставляться военным рассказала юрист Екатерина Анищенко Фото: novynarnia.com

Социальные гарантии для военных и их семей: что предлагают

В Украине ранее социальные гарантии не имели четкого нормативного регулирования. Как отметила заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко в комментарии Фокусу, из-за этого семьи погибших военных или тех, кто попал в плен, часто не могли получить положенные им средства.

После принятия и подписания президентом законопроекта №13646 процедура получения социальных гарантий станет проще, а суммы выплат будут четко определены. В частности, документ гарантирует 15 млн грн семьям погибших военных и около 120 тыс. грн ежемесячно семьям без вести пропавших.

После принятия и подписания президентом законопроекта №13646 процедура получения социальных гарантий станет проще, а суммы выплат будут четко определены

"По собственному опыту могу сказать, что сейчас не все семьи без вести пропавших военных получают 120 тыс. грн. Законопроект устанавливает четкое правило: общая сумма помощи составит 15 млн. Раньше люди не всегда понимали, когда и в каком порядке получат эти выплаты", — рассказала Екатерина Анищенко.

Кроме того, она отметила, что законопроект №13646 нормирует финансовое обеспечение военнослужащих.

"Зарплата военных состоит из основного оклада и различных надбавок. Теперь четко прописано, что надбавки за выслугу лет и за звание могут составлять от 5 до 50%", — отметила адвокат.

Возвращение на работу после службы: права военных и ответственность работодателей

Законопроект №13646 гарантирует, что военнослужащие смогут вернуться на должность "не ниже предыдущей" после завершения службы. Но как это будет работать на практике?

"Должностной уровень должен оставаться не ниже предыдущего. Например, с должности заместителя директора человека нельзя перевести на охранника. В то же время во время войны многие предприятия сокращали штат или вообще временно не работают, поэтому могут возникать коллизии", — пояснила Екатерина Анищенко.

Сейчас не все семьи без вести пропавших военных получают 120 тыс. грн.

По ее словам, работодатель обязан предложить военнослужащему минимум три варианта работы. Если же предложений не будет или они не будут соответствовать уровню предыдущей должности, дело может дойти до суда.

"Можно спрогнозировать, что таких судебных дел будет немало. Суд будет руководствоваться нормами трудового законодательства", — добавила эксперт.

Новое решение ВР гарантирует 15 млн грн семьям погибших военных и около 120 тыс. грн ежемесячно семьям без вести пропавших Фото: pexels.com

Выплаты семьям без вести пропавших защитников

До принятия законопроекта семьи без вести пропавших защитников и защитниц получали 50% от суммы должностного оклада, звания и выслуги, а также дополнительно 100 тыс. грн. Остальные средства оставались на счетах воинской части до выяснения судьбы военного. Поэтому возникает вопрос: что будет с выплатами, которые начислены до принятия законопроекта?

"Не вижу в документе переходных положений, которые могли бы устранить эту коллизию. Можно предположить, что будут действовать общие нормы права: выплаты, которые были начислены до принятия закона, останутся на том же уровне. Поскольку, закон вступает в силу с момента его подписания и принятия", — рассказала Екатерина Анищенко.

Эксперт также уточнила, что семьи без вести пропавших военных, которые сейчас получают выплаты, смогут рассчитывать на перечисление суммы помощи.

Можно предположить, что будут действовать общие нормы права: выплаты, которые были начислены до принятия закона, останутся на том же уровне

"Это будет перечисление: суммы, начисленные до вступления в силу закона, будут пересмотрены и, при необходимости, увеличены в соответствии с новыми правилами. Однако это может стать вызовом для судей, ведь не все воинские части будут руководствоваться этими нормами, и на практике должен быть прецедент", — добавила она.

Ошибочно признанные погибшими — наработаны ли нормы осуществления выплат

В Украине произошел прецедент: военнослужащий Назар Далецкий, который долгое время считался погибшим, вернулся из российского плена 5 февраля. Его семья уже получила 15 миллионов гривен помощи. Сначала обсуждали возможность возврата этих средств государству, однако в Минобороны заверили, чтосемью не будут заставлять возвращать деньги.

Как отметила Екатерина Анищенко, такой вопрос на законодательном уровне не урегулирован.

"На уровне закона этот вопрос пока не урегулирован. Есть только положение, что в случае возвращения живым защитника он должен обратиться в суд, чтобы отменить свидетельство о смерти. После этого происходит возвращение всех имущественных отношений в исходное состояние", — пояснила она, уточнив, что только через суд можно вернуть начисленные выплаты.

После принятия законопроекта №13646 народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что сумма выплат для семей погибших военных "слишком большая". По ее словам, решение о 15 млн грн было принято еще в 2022 году "без надлежащих расчетов и реалистичной оценки", а также является несправедливым, ведь не распространяется на семьи погибших до 24 февраля 2022 года.

Зато Безуглая предлагает ввести меньшую сумму компенсации — 5 млн грн. Это, по ее мнению, позволило бы обеспечить выплаты всем семьям погибших защитников с 2014 года без значительных задержек в процессе.