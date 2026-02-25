Законопроєкт №13646 має змінити систему соціального захисту військовослужбовців і їхніх родин. Як працюватиме механізм компенсації у 15 мільйонів гривень та чому адвокати прогнозують хвилю судових позовів? Фокус розібрався.

25 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13646. Документ обіцяє надати зрозумілий і чесний підхід до соціальних гарантій для військових, а також уніфікувати виплати для родин загиблих і безвісти зниклих захисників. Фокус з’ясував, як це може вплинути на виплати.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13646 — що зміниться

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що законопроєкт №13646 запроваджує прозору та зрозумілу систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби на всіх етапах.

Міністр оборони України Михайло Федоров

Згідно з документом, під час проходження служби військовослужбовці матимуть право на:

отримання гарантованого грошового, продовольчого, медичного та речового забезпечення;

передбачені відпустки за сімейними обставинами;

лікування та реабілітацію за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).

надання державою житла;

безплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення з військової служби українці матимуть можливість повернутися на роботу. При цьому роботодавець має запропонувати посаду, яка не нижче за попередню.

"Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи", — додав міністр.

Якщо військовий спочатку отримав статус безвісти зниклого, його рідні будуть отримувати 120 тис. грн щомісяця, а в разі підтвердження загибелі, сума виплат коригується так, щоб загальний розмір сягав 15 млн грн

Окремо Федоров виділив блок законопроєкту №13646, який регулює питання виплат родинам загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць. За його словами, тепер для всіх сімей встановлено "єдиний і прозорий підхід до виплат".

За новими правилами, кожна родина отримає фінансову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Якщо військовий спочатку отримав статус безвісти зниклого, його рідні будуть отримувати 120 тис. грн щомісяця, а в разі підтвердження загибелі, сума виплат коригується так, щоб загальний розмір сягав 15 млн грн.

юристка Катерина Аніщенко

Соціальні гарантії для військових і їхніх сімей: що пропонують

В Україні раніше соціальні гарантії не мали чіткого нормативного регулювання. Як зазначила заступниця голови військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України Катерина Аніщенко у коментарі Фокусу, через це родини загиблих військових або тих, хто потрапив у полон, часто не могли отримати належні їм кошти.

Після ухвалення та підписання президентом законопроєкту №13646 процедура отримання соціальних гарантій стане простішою, а суми виплат будуть чітко визначеними. Зокрема, документ гарантує 15 млн грн родинам загиблих військових та близько 120 тис. грн щомісяця родинам безвісти зниклих.

Після ухвалення та підписання президентом законопроєкту №13646 процедура отримання соціальних гарантій стане простішою, а суми виплат будуть чітко визначеними

"З власного досвіду можу сказати, що зараз не всі родини безвісти зниклих військових отримують 120 тис. грн. Законопроєкт встановлює чітке правило: загальна сума допомоги становитиме 15 млн. Раніше люди не завжди розуміли, коли та в якому порядку отримають ці виплати", — розповіла Катерина Аніщенко.

Крім того, вона зауважила, що законопроєкт №13646 унормовує фінансове забезпечення військовослужбовців.

"Зарплата військових складається з основного окладу та різних надбавок. Тепер чітко прописано, що надбавки за вислугу років і за звання можуть становити від 5 до 50%", — зазначила адвокатка.

Повернення на роботу після служби: права військових та відповідальність роботодавців

Законопроєкт №13646 гарантує, що військовослужбовці зможуть повернутися на посаду "не нижчу за попередню" після завершення служби. Але як це працюватиме на практиці?

"Посадовий рівень має залишатися не нижчим за попередній. Наприклад, із посади заступника директора людину не можна перевести на охоронця. Водночас під час війни багато підприємств скорочували штат або взагалі тимчасово не працюють, тому можуть виникати колізії", — пояснила Катерина Аніщенко.

Зараз не всі родини безвісти зниклих військових отримують 120 тис. грн.

За її словами, роботодавець зобов’язаний запропонувати військовослужбовцю мінімум три варіанти роботи. Якщо ж пропозицій не буде або вони не відповідатимуть рівню попередньої посади, справа може дійти до суду.

"Можна спрогнозувати, що таких судових справ буде чимало. Суд керуватиметься нормами трудового законодавства", — додала експертка.

Нове рішення ВР гарантує 15 млн грн родинам загиблих військових та близько 120 тис. грн щомісяця родинам безвісти зниклих

Виплати родинам безвісти зниклих захисників

До ухвалення законопроєкту родини безвісти зниклих захисників та захисниць отримували 50% від суми посадового окладу, звання та вислуги, а також додатково 100 тис. грн. Решта коштів залишалася на рахунках військової частини до з’ясування долі військового. Тож виникає питання: що буде з виплатами, які нараховані до ухвалення законопроєкт?

"Не бачу в документі перехідних положень, які могли б усунути цю колізію. Можна припустити, що діятимуть загальні норми права: виплати, які були нараховані до ухвалення закону, залишаться на тому ж рівні. Оскільки, закон набирає чинності з моменту його підписання та ухвалення", — розповіла Катерина Аніщенко.

Експертка також уточнила, що родини безвісти зниклих військових, які зараз отримують виплати, зможуть розраховувати на перерахування суми допомоги.

Можна припустити, що діятимуть загальні норми права: виплати, які були нараховані до ухвалення закону, залишаться на тому ж рівні

"Це буде перерахування: суми, нараховані до набрання чинності закону, будуть переглянуті та, за потреби, збільшені відповідно до нових правил. Проте це може стати викликом для суддів, адже не всі військові частини будуть керуватися цими нормами, і на практиці має бути прецедент", — додала вона.

Помилково визнані загиблими — чи напрацьовані норми здійснення виплат

В Україні стався прецедент: військовослужбовець Назар Далецький, який довгий час вважався загиблим, повернувся з російського полону 5 лютого. Його родина вже отримала 15 мільйонів гривень допомоги. Спочатку обговорювали можливість повернення цих коштів державі, проте у Міноборони запевнили, що родину не будуть змушувати повертати гроші.

Як зауважила Катерина Аніщенко, таке питання на законодавчому рівні не врегульовано.

"На рівні закону це питання наразі не врегульовано. Є лише положення, що у разі повернення живим захисника він повинен звернутися до суду, щоб скасувати свідоцтво про смерть. Після цього відбувається повернення всіх майнових відносин у початковий стан", — пояснила вона, уточнивши, що лише через суд можна повернути нараховані виплати.

Після ухвалення законопроєкту №13646 народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що сума виплат для родин загиблих військових "завелика". За її словами, рішення про 15 млн грн було ухвалене ще у 2022 році "без належних розрахунків та реалістичної оцінки", а також є несправедливим, адже не поширюється на сім’ї загиблих до 24 лютого 2022 року.

Натомість Безугла пропонує запровадити меншу суму компенсації — 5 млн грн. Це, на її думку, дозволило б забезпечити виплати всім родинам загиблих захисників з 2014 року без значних затримок у процесі.