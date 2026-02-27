"Зникне як імперія": Буданов пояснив, за яким принципом має розпастись Росія

На території Росії мають виникнути кілька регіональних національних держав, адже лише після цього світ почуватиметься безпечніше.

Проте не варто очікувати, що Росія зміниться через внутрішні чинники, заявив в інтерв'ю арабському виданню Al-Modon керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Загалом політика нинішнього російського президента суттєво не відрізняється від політики царської чи радянської епох. Також не варто очікувати, що Росія знову зміниться через внутрішні чинники. Натомість, нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія", — сказав Буданов.

Він підкреслив, що на території Росії мають виникнути кілька регіональних національних держав, "кожна з яких піклуватиметься про благополуччя свого народу".

"Тільки тоді Україна, Європа та весь світ почуватимуться безпечніше", — зазначив Буданов.

За його словами, з 2014 році Росія "стала біднішою в усіх відношеннях: економічно, політично та демографічно".

"Єдине, що залишилося незмінним — це її імперські амбіції. І саме це потрібно повністю викорінити, щоб зробити Росію цивілізованою країною. Чи зможемо ми цього досягти? Безумовно, це наша мета. На жаль, цього не станеться найближчим часом. Але я впевнений, що ми досягнемо наших цілей", — наголосив Буданов.

