"Исчезнет как империя": Буданов объяснил, по какому принципу должна распасться Россия

На территории России должны возникнуть несколько региональных национальных государств, ведь только после этого мир будет чувствовать себя безопаснее.

Однако не стоит ожидать, что Россия изменится из-за внутренних факторов, заявил в интервью арабскому изданию Al-Modon руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"В целом политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Зато нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что на территории России должны возникнуть несколько региональных национальных государств, "каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа".

Відео дня

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее", — отметил Буданов.

По его словам, с 2014 году Россия "стала беднее во всех отношениях: экономически, политически и демографически".

"Единственное, что осталось неизменным — это ее имперские амбиции. И именно это нужно полностью искоренить, чтобы сделать Россию цивилизованной страной. Сможем ли мы этого достичь? Безусловно, это наша цель. К сожалению, этого не произойдет в ближайшее время. Но я уверен, что мы достигнем наших целей", — подчеркнул Буданов.

Напомним, 23 февраля Буданов рассказал о саммите Зеленского-Путина и как вела себя делегация РФ в Женеве.

Фокус также писал о том, что Буданов стал первым в истории боевым генералом, возглавившим ОП.