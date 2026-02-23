Буданов рассказал о саммите Зеленского-Путина и как вела себя делегация РФ в Женеве (видео)

Глава офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд мирных переговоров в Женеве может состояться 26-27 февраля ("в конце недели"). Среди прочего, с россиянами говорят о возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Как оценил Буданов ход встреч с представителями Москвы и какое основное требование РФ?

Переговоры с Москвой о встрече Зеленского и Путина действительно есть, но продвигаются тяжело, сказал Буданов в комментарии медиа "Новости. Live". В то же время, чиновник выразил уверенность, что саммит все же состоится. Кроме того, он уточнил, что российская делегация вела себя "сдержанно, вежливо, профессионально". Еще один вопрос, на который ответил глава ОП, — о новом обмене пленными, который состоится в ближайшее время.

Буданов также подтвердил, что главное требование Путина на переговорах — это отказ Украины от неоккупированной россиянами части Донбасса. Также выяснилось, что тема территорий для россиян важнее, чем выборы. По словам чиновника, украинцы узнают об итогах мирных переговоров, когда будут окончательные результаты.

Відео дня

"Мы движемся медленно, но движемся. Вы увидите только финал", — сказал он.

"Новости. Live" уточнили, что заявления Буданова прозвучали в ходе мероприятия Justice Conference. Во время официального выступления с трибуны глава ОП объяснил, что есть четыре ключевых направления для достижения мира. По мнению чиновника, это ответственность агрессора за нападение и военные преступления, компенсация потерь пострадавшей стороне, возвращение похищенных детей и реформирование украинского правосудия, поскольку общая справедливость также важна в деле мира.

Мирные переговоры — детали

Отметим, Буданов высказывался об итогах мирных переговоров в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля. По словам главы ОП, встреча была "непростая", но продолжатся в ближайшее время. Между тем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть договоренность о мониторинге линии соприкосновения, — этим будут заниматься США. В то же время нет уступок по вопросу контроля над ЗАЭС и отказа от Донбасса. Глава российской делегации Владимир Мединский после встречи имел полтора часа личного разговора с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции "Слуг народа" Давидом Арахамией и, ко всему, заявил, что переговоры были "тяжелые и деловые".

Напоминаем, медиа "Украинская правда" объяснила, какая тема станет центральной на новом раунде мирных переговоров в Женеве.