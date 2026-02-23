Буданов розповів про саміт Зеленського-Путіна і як поводилась делегація РФ у Женеві (відео)

Глава офісу президента Кирило Буданов повідомив, що новий раунд мирних переговорів у Женеві може відбутись 26-27 лютого ("в кінці тижня"). Серед іншого, з росіянами говорять про можливість зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Як оцінив Буданов хід зустрічей з представниками Москви та яка основна вимога РФ?

Переговори з Москвою про зустріч Зеленського та Путіна справді є, але просуваються важко, сказав Буданов у коментарі медіа "Новини. Live". Водночас, посадовець висловив впевненість, що саміт все ж відбудеться. Крім того, він уточнив, що російська делегація поводилась "стримано, чемно, професійно". Ще одне питання, на яке відповів глава ОП, — про новий обмін полоненими, який відбудеться найближчим часом.

Буданов також підтвердив, що головна вимога Путіна на переговорах — це відмова України від неокупованої росіянами частини Донбасу. Також з'ясувалось, що тема територій для росіян важлива, ніж вибори. Зі слів посадовця, українці дізнаються про підсумки мирних переговорів, коли будуть остаточні результати.

"Ми рухаємося повільно, але рухаємося. Ви побачите тільки фінал", — сказав він.

"Новини. Live" уточнили, що заяви Буданова пролунали у ході заходу Justice Conference. Під час офіційного виступу з трибуни глава ОП пояснив, що є чотири ключові напрямки для досягнення миру. На думку посадовця, це відповідальність агресора за напад та воєнні злочини, компенсація втрат постраждалій стороні, повернення викрадених дітей та реформування українського правосуддя, оскільки загальна справедливість також важлива у справі миру.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, Буданов висловлювався про підсумки мирних переговорів у Женеві, які відбулись 17-18 лютого. Зі слів глави ОП, зустріч була "непроста", але продовжаться найближчим часом. Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, що є домовленість про моніторинг лінії зіткнення, — цим займатимуться США. Водночас немає поступок з питання контролю над ЗАЕС та відмови від Донбасу. Очільник російської делегації Володимир Мединський після зустрічі мав півтори години особистої розмови з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та главою фракції "Слуг народу" Давидом Арахамією і, до всього, заявив, що переговори були "важкі та ділові".

