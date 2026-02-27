Українці збили "Шахед" за 100 метрів від кордону з Румунією (відео)

Російський ударний дрон "Шахед" збили українські засоби протиповітряної оборони на підльоті до Румунії вранці 27 лютого.

Дрон після влучання по ньому засобу ураження вибухнув за 100 метрів від румунського міста Кілія-Веке в повіті Тулча, повідомляє Observator. Момент збиття зафіксували місцеві жителі, і він уже розлетівся по пабліках.

На кадрах чути звуки зенітних гармат, потім безпілотник падає в Дунай, охоплений полум'ям.

За інформацією Міністерства національної оборони Румунії, 27 лютого вранці радари виявили БпЛА в повітряному просторі України, що прямував на північ повіту Тулча. Для жителів округу о 07:47 оголосили повітряну тривогу, а засоби ППО привели в стан підвищеної готовності.

"Міністерство національної оборони постійно контролює повітряний простір у тісній співпраці із союзниками по НАТО для гарантування безпеки і територіальної цілісності Румунії", — повідомили у відомстві.

Приблизно о 08:50 було випущено ще одне повідомлення RO-Alert для північної частини Тулчанського повіту. Людей інформували про ризик падіння об'єктів із повітряного простору у зв'язку з повідомленнями про цілі поблизу румунського кордону з Україною.

Коли в мережі з'явилися кадри збитого дрона, оборонне відомство виступило з новою заявою:

"Радарні системи Міністерства оборони виявили безпілотник у повітряному просторі України, що рухається на північ від Тулчанського повіту, тож о 08:45 було випущено нове повідомлення оповіщення про повітряну тривогу для населення в цьому районі. Згідно з протоколом повітряної поліції, два винищувачі F-16 Fighting Falcon з авіабази Фетешті вилетіли о 09:04 для пошуку і спостереження за повітряним простором"

За кілька хвилин літаки підтвердили радіолокаційний контакт із ціллю за дев'ять кілометрів від Кілія-Веке, на території України, і о 09:13 безпілотник був збитий системами ППО української армії.

Це — не перший інцидент на тижні. Напередодні чотири винищувачі були підняті в повітря після того, як радари Міністерства національної оборони Румунії виявили два безпілотники поблизу українського кордону, один з яких на короткий час увійшов у національний повітряний простір.

У ніч із четверга на п'ятницю Росія завдала удару по порту Одеси.

"Атака завдала шкоди інфраструктурі, складам, заводам і промисловому обладнанню", — заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, пояснивши, що одна з пожеж, спричинених бомбардуванням, зачепила контейнери з продуктами харчування.

За словами Кулеби, від початку війни Росія пошкодила майже 700 українських портових споруд, а також понад 150 цивільних суден.

