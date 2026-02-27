Украинцы сбили "Шахед" в 100 метрах от границы с Румынией (видео)

Российский ударный дрон "Шахед" сбили украинские средства противовоздушной обороны на подлете к Румынии утром 27 февраля.

Дрон после попадания по нему средства поражения взорвался в 100 метрах от румынского города Килия-Веке в уезде Тулча, сообщает Observator. Момент сбития зафиксировали местные жители, и он уже разлетелся по пабликам.

На кадрах слышны звуки зенитных орудий, затем беспилотник падает в Дунай, объятый ​​пламенем.

По информации Министерства национальной обороны Румынии, 27 февраля утром радары обнаружили БпЛА в воздушном пространстве Украины, направлявшийся на север уезда Тулча. Для жителей округа в 07:47 объявили воздушную тревогу, а средства ПВО привели в состояние повышенной готовности.

"Министерство национальной обороны постоянно контролирует воздушное пространство в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО для обеспечения безопасности и территориальной целостности Румынии", — сообщили в ведомстве.

Відео дня

Примерно в 08:50 было выпущено еще одно сообщение RO-Alert для северной части Тулчанского уезда. Людей информировали о риске падения объектов из воздушного пространства в связи с сообщениями о целях вблизи румынской границы с Украиной.

Когда в сети появились кадры сбитого дрона, оборонное ведомство выступило с новым заявлением:

"Радарные системы Министерства обороны обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Украины, движущийся к северу от Тулчанского уезда, поэтому в 08:45 было выпущено новое сообщение оповещение о воздушной тревоге для населения в этом районе. Согласно протоколу воздушной полиции, два истребителя F-16 Fighting Falcon с авиабазы ​​Фетешти вылетели в 09:04 для поиска и наблюдения за воздушным пространством"

Через несколько минут самолеты подтвердили радиолокационный контакт с целью в девяти километрах от Килия-Веке, на территории Украины, и в 09:13 беспилотник был сбит системами ПВО украинской армии.

Это — не первый инцидент на неделе. Накануне четыре истребителя были подняты в воздух после того, как радары Министерства национальной обороны Румынии обнаружили два беспилотника вблизи украинской границы, один из которых на короткое время вошел в национальное воздушное пространство.

В ночь с четверга на пятницу Россия нанесла удар по порту Одессы.

"Атака причинила ущерб инфраструктуре, складам, заводам и промышленному оборудованию", — заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пояснив, что один из пожаров, вызванных бомбардировкой, затронул контейнеры с продуктами питания.

По словам Кулебы, с начала войны Россия повредила почти 700 украинских портовых сооружений, а также более 150 гражданских судов.

Напомним, пограничники показали, как сбили "Шахед" из автомата на Северо-Слобожанском направлении.

Также сообщалось, что копия российского "Шахеда" дважды атаковала Татарстан.