Закінчиться завтра, 29 лютого: українці відреагували мемами на війну в Ірані

Іран обмінявся ракетними ударами з Ізраїлем та сусідніми країнами, в яких дислокуються американські військові. Українці ж, яким доводиться жити в умовах повномасштабної війни з Росією понад чотири роки, не втрачають почуття гумору та жартують.

Напруження на Близькому Сході вилилося у обмін ракетними ударами й українці згадують власний досвід життя під обстрілами. Фокус знайшов у соціальних мережах декілька влучних мемів.

Громадяни України іронізують, пригадуючи власні відчуття та переживання під час перших днів повномасштабної війни, проектуючи їх на нинішню ситуацію на Близькому Сході.

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: соцмережі

Але попри жарти, українці як ніхто інший добре розуміють усю серйозність ситуації та співпереживають цивільним, які можуть опинитися під ударами.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац зазначив, що Єрусалим завдав превентивного удару по Тегерану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль". У відповідь пуски балістичних ракет і ударних БПЛА були здійснені по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ, на території яких дислокуються американські військові.

Відео дня

Фокус писав, що українці, які нині перебувають в Еміратах, пригадали початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У тематичних спільнотах українці жартуювали, відтворюючи у пам'яті перші години війни, коли громадяни записувалися у ТРО та отримували зброю, збивали ворожі дрони банками з консервацією, просили західні країни про закриття неба тощо.