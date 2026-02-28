Закончится завтра, 29 февраля: украинцы отреагировали мемами на войну в Иране

Иран обменялся ракетными ударами с Израилем и соседними странами, в которых дислоцируются американские военные. Украинцы же, которым приходится жить в условиях полномасштабной войны с Россией более четырех лет, не теряют чувство юмора и шутят.

Напряжение на Ближнем Востоке вылилось в обмен ракетными ударами и украинцы вспоминают собственный опыт жизни под обстрелами. Фокус нашел в социальных сетях несколько метких мемов.

Граждане Украины иронизируют, вспоминая собственные ощущения и переживания во время первых дней полномасштабной войны, проецируя их на нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке.

Но несмотря на шутки, украинцы как никто другой хорошо понимают всю серьезность ситуации и сопереживают гражданским, которые могут оказаться под ударами.

Напомним, 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана. Министр обороны Израиля Израэль Кац отметил, что Иерусалим нанес превентивный удар по Тегерану, чтобы "устранить угрозы для государства Израиль". В ответ пуски баллистических ракет и ударных БПЛА были осуществлены по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, на территории которых дислоцируются американские военные.

Фокус писал, что украинцы, которые сейчас находятся в Эмиратах, вспомнили начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. В тематических сообществах украинцы шутили, воспроизводя в памяти первые часы войны, когда граждане записывались в ТРО и получали оружие, сбивали вражеские дроны банками с консервацией, просили западные страны о закрытии неба и тому подобное.