Паника в Дубае: после атак Ирана местные жители скупают воду и туалетную бумагу (фото)

Взрывы, которые прогремели сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах, напомнили украинцам о родине. Наши соотечественники, которые сейчас находятся в этой стране Западной Азии возле Персидского залива, испытывают дежавю.

В субботу, 28 февраля, на фоне атаки Соединенных Штатов и Израиля на Иран, ОАЭ подверглась атакам баллистических ракет Тегерана. Украинцы, которые находятся в Эмиратах, услышали взрывы и вспомнили начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В тематических сообществах украинцы шутят, воспроизводя в памяти первые часы и дни февраля 2022 года, когда граждане записывались в ТРО и получали оружие, сбивали вражеские дроны банками с консервацией, просили западные страны о закрытии неба и тому подобное.

Сообщение в соцсетях

Сообщение в соцсетях

Сообщение в соцсетях

Сообщение в соцсетях

Сообщение в соцсетях

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что его друг, который по работе сейчас находится в Дубае, наблюдает реакцию местных со стороны украинского опыта.

Відео дня

Эмиратцы скупают воду и туалетную бумагу Фото: соцсети Эмиратцы скупают воду и туалетную бумагу Фото: соцсети

Эмиратцы сейчас скупают в магазинах воду и туалетную бумагу, отметил зритель.

Между тем Посольство Украины в ОАЭ, учитывая динамичность региональных процессов, рекомендует гражданам Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн избегать мест повышенного риска и объектов стратегической инфраструктуры и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, Израиль 28 февраля начал военную операцию против Ирана. Министр обороны Израиля Израэль Кац отметил, что Иерусалим нанес превентивный удар по Тегерану, чтобы "устранить угрозы для государства Израиль".

По данным СМИ, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы был ликвидирован. Также, по словам источников, в результате израильских атак погибли министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции.

В ответ пуски баллистических ракет и ударных БПЛА были осуществлены по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, на территории которых дислоцируются американские военные.