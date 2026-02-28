Паніка в Дубаї: після атак Ірану місцеві жителі скуповують воду і туалетний папір (фото)

Вибухи, які пролунали сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах, нагадали українцям про батьківщину. Наші співвітчизники, які зараз знаходяться в цій країні Західної Азії біля Перської затоки, відчувають дежавю.

У суботу, 28 лютого, на тлі атаки Сполучених Штатів та Ізраїля на Іран, ОАЕ зазнала нападу балістичних ракет Тегерану. Українці, які перебувають в Еміратах, почули вибухи та пригадали початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У тематичних спільнотах українці жартують, відтворюючи у пам'яті перші години та дні лютого 2022 року, коли громадяни записувалися у ТРО та отримували зброю, збивали ворожі дрони банками з консервацією, просили західні країни про закриття неба тощо.

Допис в соцмережах

Допис в соцмережах

Допис в соцмережах

Допис в соцмережах

Допис в соцмережах

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що його друг, який по роботі зараз знаходиться у Дубаї, спостерігає реакцію місцевих зі сторони українського досвіду.

Відео дня

Еміратці скуповують воду та туалетний папір Фото: соцмережi Еміратці скуповують воду та туалетний папір Фото: соцмережi

Еміратці наразі скуповують у магазинах воду та туалетний папір, зазначив споглядач.

Тим часом Посольство України в ОАЕ, з огляду на динамічність регіональних процесів, рекомендує громадянам України в Об'єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн уникати місць підвищеного ризику та об’єктів стратегічної інфраструктури й завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, Ізраїль 28 лютого розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац зазначив, що Єрусалим завдав превентивного удару по Тегерану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль".

За даними ЗМІ, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї нібито було ліквідовано. Також, за словами джерел, внаслідок ізраїльських атак загинули міністр оборони Ірану та командувач Корпусом вартових ісламської революції.

У відповідь пуски балістичних ракет та ударних БПЛА були здійснені по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ, на території яких дислокуються американські військові.