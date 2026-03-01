Дим над Перською затокою: Іран атакував танкери і нафтову платформу (фото)

Іранські дрони атакували нафтову платформу в Перській затоці і заявили про удар по авіаносцю "Авраам Лінкольн". Центральне командування ЗС США спростовує цю інформацію.

Іранські безпілотники вдарили по нафтовій платформі, що займається видобутком у Перській затоці. Фото споруди, що димить, публікують у соцмережі.

Пожежа на буровій після удару дроном Фото: Соцсети

Бурова належить Об'єднаним Арабським Еміратам. При цьому подробиці події не розкриваються.

Агентство Reuters повідомило, що Іран атакував щонайменше три танкери. Удар було завдано по нафтовому танкеру під прапором Палау, внаслідок чого четверо людей дістали поранення. Також біля берегів Оману було уражено танкер під прапором Маршаллових островів і ще одне навантажене неназване торгове судно.

Зі свого боку Центральне командування ЗС США заявило про ураження іранського корвета класу "Джамаран". Корабель тоне в Оманській затоці на пірсі Чах Бахар.

Дим над корветом Фото: Соцсети

Крім того, Центральне командування збройних сил США спростувало заяви Корпусу вартових ісламської революції Ірану про нібито ураження американського авіаносця "Авраам Лінкольн" чотирма балістичними ракетами.

Літак злітає з палуби авіаносця "Авраам Лінкольн" Фото: Соцсети

"Лінкольн" не постраждав. Запущені ракети навіть близько не підійшли", — ідеться в повідомленні Центрального командування, в якому наголошується, що авіаносець продовжує запускати літаки для захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму.

Видання Bild повідомляє, що пасажири круїзного лайнера "Mein Schiff 4" компанії TUI Cruises, що був пришвартований у порту Заєд в Абу-Дабі, стали свідками потужного вибуху.

Стовп диму після удару БПЛА в порту Фото: Bild Дим після удару безпілотника в порту Абу-Дабі Фото: Bild

Два іранські безпілотники вдарили по складу на військово-морській базі Аль-Салам недалеко від порту, внаслідок чого загорілися два контейнери.

Нагадаємо, протягом перших 12 годин від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану американські сили здійснили близько 900 ударів по іранських об'єктах. Водночас американські військові відбивали атаки "сотень балістичних ракет", які у відповідь випускав Тегеран. Унаслідок ударів по столиці Ірану було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

Також ЗМІ повідомили про масовану атаку Ірану на Дубай, у якому "Шахеди" вразили міжнародний аеропорт і відомий п'ятизірковий готель.