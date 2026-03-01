Дым над Персидским заливом: Иран атаковал танкеры и нефтяную платформу (фото)

Иранские дроны атаковали нефтяную платформу в Персидском заливе и заявили об ударе по авианосцу "Авраам Линкольн". Центральное командование ВС США опровергает данную информацию.

Иранские беспилотники ударили по нефтяной платформе, занимающейся добычей в Персидском заливе. Фото дымящегося сооружения публикуют в соцсети.

Пожар на буровой после удара дроном Фото: Соцсети

Буровая принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. При этом подробности происшествия не раскрываются.

Агентство Reuters сообщило, что Иран атаковал по меньшей мере три танкера. Удар был нанесен по нефтяному танкеру под флагом Палау, в результате чего четыре человека получили ранения. Также у берегов Омана был поражен танкер под флагом Маршалловых островов и еще одно груженое неназванное торговое судно.

В свою очередь Центральное командование ВС США заявило о поражении иранского корвета класса "Джамаран". Корабль тонет в Оманском заливе на пирсе Чах Бахар.

Дым над корветом Фото: Соцсети

Кроме того, Центральное командование вооруженных сил США опровергло заявления Корпуса стражей исламской революции Ирана о якобы поражении американского авианосца "Авраам Линкольн" четырьмя баллистическими ракетами.

Самолет взлетает с палубы авианосца "Авраам Линкольн" Фото: Соцсети

"Линкольн" не пострадал. Запущенные ракеты даже близко не подошли", — говорится в сообщении Центрального командования, в котором отмечается, что авианосец продолжает запускать самолеты для защиты американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима.

Издание Bild сообщает, что пассажиры круизного лайнера "Mein Schiff 4" компании TUI Cruises, который был пришвартован в порту Зайед в Абу-Даби, стали свидетелями мощного взрыва.

Столб дыма после удара БПЛА в порту Фото: Bild Дым после удара беспилотника в порту Абу-Даби Фото: Bild

Два иранских беспилотника ударили в склад на военно-морской базе Аль-Салам недалеко от порта, в результате чего загорелись два контейнера.

Напомним, в течение первых 12 часов с начала военной операции США и Израиля против Ирана американские силы осуществили около 900 ударов по иранским объектам. В то же время американские военные отражали атаки "сотен баллистических ракет", которые в ответ выпускал Тегеран. В результате ударов по столице Ирана был ликвидирован аятолла Али Хаменеи.

Также СМИ сообщили о массированной атаке Ирана на Дубай, в котором "Шахеды" поразили международный аэропорт и известный пятизвездочный отель.