Іран завдав удари по військових базах в Іраку та Йорданії: поранено американського солдата

Іран обстріляв військові бази в Іраку та Йорданії, на яких дислокуються солдати країн НАТО. Один із військовослужбовців дістав незначне поранення.

Іран атакував багатонаціональну військову базу недалеко від Ербіля на курдській півночі Іраку і німецький польовий табір Аль-Азрак на сході Йорданії. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Іранці випустили кілька ракет і безпілотників, проте всі цілі перехоплені протиповітряною обороною. Зазначається, що внаслідок падіння уламків американський солдат в Іраку дістав легкі поранення. При цьому жоден із десяти солдатів, дислокованих в Ербілі, не постраждав.

Стовп диму піднімається в Ербілі

Відповідальність за напад на американські бази в Ербілі взяло на себе іранське проксі-угруповання з Іраку "Сарайя Авлія аль-Дам". Бойовики заявили, що напад був помстою за вбивство аятоли Алі Хаменеї.

Як зазначає видання Bild, Бундесвер, який навчає місцеві курдські сили безпеки, вже значно скоротив свій особовий склад на півночі Іраку і планує вивести солдатів до Йорданії, щойно безпечний прохід стане можливим.

Інструктор Бундесверу під час навчання курдської поліції в Іраку Фото: з відкритих джерел

Також, як стало відомо, внаслідок атаки безпілотника, спрямованої на Абу-Дабі, зазнав пошкоджень ангар на французькій військово-морській базі в Заєді.

Збитки обмежуються матеріальною шкодою, повідомила міністр оборони Франції Катрін Вотрен.

Станом на 1 березня, як повідомили в Центральному командуванні ЗС США, під час операції "Епічна лють" у бою загинули три солдати. Ще п'ятеро дістали важкі поранення. Кілька військових дістали невеликі травми та струси.

