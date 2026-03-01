Иран ударил по военным базам в Ираке и Иордании: ранен американский солдат

Иран обстрелял военные базы в Ираке и Иордании, на которых дислоцируются солдаты стран НАТО. Один из военнослужащих получил незначительное ранение.

Иран атаковал многонациональную военную базу недалеко от Эрбиля на курдском севере Ирака и немецкий полевой лагерь Аль-Азрак на востоке Иордании. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Иранцы выпустили несколько ракет и беспилотников, однако все цели перехвачены противовоздушной обороной. Отмечается, что в результате падения обломков американский солдат в Ираке получил легкие ранения. При этом ни один из десяти солдат, дислоцируемых в Эрбиле, не пострадал.

Столб дыма поднимается в Эрбиле

Ответственность за нападение на американские базы в Эрбиле взяло на себя иранская прокси-группировка из Ирака "Сарайя Авлия аль-Дам". Боевики заявили, что нападение было местью за убийство аятоллы Али Хаменеи.

Как отмечает издание Bild, Бундесвер, который обучает местные курдские силы безопасности, уже значительно сократил свой личный состав на севере Ирака и планирует вывести солдат в Иорданию, как только безопасный проход станет возможным.

Инструктор Бундесвера во время обучения курдской полиции в Ираке Фото: из открытых источников

Также, как стало известно, в результате атаки беспилотника, направленной на Абу-Даби, получил повреждения ангар на французской военно-морской базе в Зайед.

Убытки ограничиваются материальным ущербом, сообщила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

По состоянию на 1 марта, как сообщили в Центральном командовании ВС США, во время операции "Эпическая ярость" в бою погибли три солдата. Еще пятеро получили тяжелые раненые. Несколько военных получили небольшие травмы и сотрясения.

