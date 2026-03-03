Моніторингові канали попередили про загрозу пуску "Орешника": названо дати

На полігоні Капустин Яр в Астраханській області РФ, звідки росіяни запускают "Орешник", заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ.

Навчання відбуваються з 3 до 7 березня, у зв'язку з чим існує ймовірність оголошення повітряних тривог по всій території України у зв'язку з проведенням цих навчань і ймовірними навчальними пусками ракетного озброєння, повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги в цей період, оскільки не виключений ризик запуску балістичної ракети з боку РФ.

Чи є офіційна інформація

Наскільки реальна загроза, перевірити наразі неможливо, оскільки канали, які попереджають про можливі атаки, анонімні. Військові цю інформацію поки що ніяк не коментували.

Востаннє попередження про застосування "Орешника" по Україні лунало 12 лютого. Воно з'явилося на тлі повідомлень про її нібито випробування і підготовку до запуску, які тривали до 19 лютого.

Як пояснював майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук, за подібними заявами Кремля зазвичай стоїть інформаційно-психологічна логіка, а не реальна підготовка до бойового застосування. Він пояснив, що подібні попередження скоріше покликані залякати суспільство і західних партнерів, ніж дати Росії якусь реальну військову перевагу.

За його словами, в минулому цю ракету запускали без бойового заряду, і ефект досягався тільки кінетичною енергією великого металевого уламка, що падає з висоти.

Україна тим часом намагається мінімізувати ризики застосування балістики Росією, намагаючись вражати заводи з виробництва ракет і компонентів до них.

Так, 20 лютого цього року в Удмуртії ракети "Фламінго" атакували акціонерне товариство "Воткинський завод", яке виробляє ракетні двигуни для російських ракет типу "Іскандер" і міжконтинентальної балістики (зокрема для ракет "Орешник").

Унаслідок ударів зруйновано кілька цехів і є постраждалі.

Нагадаємо, "Орешник" без ядерного заряду залишає воронки, як від 36 артилерійських обстрілів, і такі "болванки" потрібні росіянам для залякування.