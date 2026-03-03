Мониторинговые каналы предупредили об угрозе пуска "Орешника": названы даты

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ, откуда россияне запускают "Орешник", запланировано проведение командно-штабных тренировок с подразделениями ракетных войск.

Учения проходят с 3 по 7 марта, в связи с чем существует вероятность объявления воздушных тревог по всей территории Украины в связи с проведением этих учений и вероятными учебными пусками ракетного вооружения, сообщает мониторинговый канал "єРадар".

Украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги в этот период, поскольку не исключен риск запуска баллистической ракеты со стороны РФ.

Есть ли официальная информация

Насколько реальна угроза, проверить на данный момент не представляется возможным, поскольку каналы, которые предупреждают о возможных атаках, анонимные. Военные эту информацию пока никак не комментировали.

Последний раз предупреждение о применении "Орешника" по Украине звучало 12 февраля. Оно появилось на фоне сообщений о ее якобы испытаниях и подготовке к запуску, которые продолжались до 19 февраля.

Как пояснял майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, за подобными заявлениями Кремля обычно стоит информационно-психологическая логика, а не реальная подготовка к боевому применению. Он пояснил, что подобные предупреждения скорее призваны запугать общество и западных партнеров, чем дать России какое-то реальное военное преимущество.

По его словам, в прошлом эта ракета запускалась без боевого заряда, и эффект достигался только кинетической энергией большого металлического обломка, падающего с высоты.

Украина тем временем пытается минимизировать риски применения баллистики Россией, стараясь поражать заводы по производству ракет и компонентов к ним.

Так, 20 февраля этого года в Удмуртии ракеты "Фламинго" атаковали акционерное общество "Воткинский завод", производящее ракетные двигатели для российских ракет типа "Искандер" и межконтинентальной баллистики (в частности для ракет "Орешник").

В результате ударов разрушены несколько цехов и есть пострадавшие.

Напомним, "Орешник" без ядерного заряда оставляет воронки, как от 36 артиллерийских обстрелов, и такие "болванки" нужны россиянам для запугивания.