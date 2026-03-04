Цілили в український дрон: росіяни збили свій вертоліт над Ростовською областю, — соцмережі (відео)
Надвечір 3 березня у Ростовській області російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем на борту — усі його члени загинули.
Збиття вертольота сталось у результаті так званого "дружнього вогню", пишуть російські Z-пабліки.
"Небо забирає найкращих… Вічного польоту. На 5-й рік, френдліфайр нікуди не зник", — йдеться у дописі.
Водночас моніторингові телеграм-канали оприлюднили кадри збиття російського вертольота.
Також російські військові блогери писали про те, що всі, хто перебував на борту збитого російською ППО гелікоптера, не вижив.
Як пише російське видання Astra, подія сталась в районі військового аеродрому Міллерово.
На момент публікації матеріалу офіційної інформації від Міноборони РФ чи влади Ростовської області не було.
