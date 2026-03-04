Цілили в український дрон: росіяни збили свій вертоліт над Ростовською областю, — соцмережі (відео)

Надвечір 3 березня у Ростовській області російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем на борту — усі його члени загинули.

Збиття вертольота сталось у результаті так званого "дружнього вогню", пишуть російські Z-пабліки.

"Небо забирає найкращих… Вічного польоту. На 5-й рік, френдліфайр нікуди не зник", — йдеться у дописі.

Водночас моніторингові телеграм-канали оприлюднили кадри збиття російського вертольота.

Також російські військові блогери писали про те, що всі, хто перебував на борту збитого російською ППО гелікоптера, не вижив.

Пост російських z-пабліків Фото: Скриншот

Як пише російське видання Astra, подія сталась в районі військового аеродрому Міллерово.

На момент публікації матеріалу офіційної інформації від Міноборони РФ чи влади Ростовської області не було.

