Можуть скинути "Мати всіх бомб": знамениті бомбардувальники США B-1 летять атакувати Іран, — ЗМІ

База ВПС Великої Британії очікує бомбардувальники B-1, здатні нести 34 тонни бомб, а США обіцяють "збільшення" кількості атак на Іран. При цьому експерти вважають, що Трамп хоче використовувати руйнівну 10-тонну бомбу MOAB.

Інтернет-аматори авіації помітили групу літаків B-1, що прямують з авіабази Даєсс у Техасі на авіабазу Ферфорд у Глостерширі, де до них, як очікується, приєднаються інші бомбардувальники-невидимки, зокрема B-2 і B-52, пише Daily Mail.

Бомбардувальники B-1 прибули на британську авіабазу

Стратегічні бомбардувальники, вартість кожного з яких сягає 2 мільярдів доларів, здатні виконувати завдання на великі відстані, залишаючись непоміченими, і при цьому несуть найруйнівніші у світі ракети.

Джерела припускають, що субота, 7 березня, може стати вирішальним днем для нового гігантського бомбардування — рівно за тиждень після того, як Америка та Ізраїль уперше атакували Іран у межах операції "Епічна лють".

Відео дня

Цього тижня президент США Дональд Трамп попередив Іран про наближення "великої хвилі", додавши: "Ми ще навіть не почали завдавати їм сильних ударів. Велика хвиля ще навіть не почалася".

А міністр війни США Піт Хегсет заявив увечері 5 березня, що США тепер використовуватиме британські бази Королівських ВПС для "різкого" збільшення ударів по Ірану після того, як прем'єр-міністр Великої Британії дозволив американцям завдавати ударів зі своїх баз.

"Коли ми говоримо про плани на майбутнє, це означає збільшення кількості винищувальних ескадрилій, розширення можливостей, посилення оборонних спроможностей і частіші бомбардувальні вильоти", — сказав Хегсет.

Після затримки, під час якої Трамп обрушився з критикою на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що він "не потрібен" і "не Вінстон Черчілль", Велика Британія тепер дозволяє США використовувати британські бази для "оборонних" ударів по ракетних об'єктах в Ірані.

Експерти вважають, що Америка може скинути на Іран "Матір усіх бомб", або бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — 10-тонний вибуховий пристрій, здатний під час вибуху утворити кратер глибиною 300 метрів.

В Ірані "Мати всіх бомб" ще не застосовували, але використовували в Афганістані 2017 року.

Вибух MOAB в Афганістані

У червні 2025 року американські бомбардувальники B-2 скинули руйнівні бомби GBU-57 на іранські об'єкти зі збагачення урану.

Бомба MOAB спричиняє руйнування на поверхні землі на великій території, тоді як бомба GBU-57 проникає глибоко в землю, перш ніж вибухнути.

Військові експерти заявили, що "великого удару", про який Трамп попереджав Іран, буде завдано із застосуванням найруйнівнішого арсеналу Америки і, вочевидь, він неминучий.

Іен Баллантайн, редактор журналу Warships International Fleet Review, заявив: "Найочевидніше, що президент Трамп може мати на увазі під цим, це "найбільша бомба" — це якийсь різновид MOAB, або "Матір усіх бомб".

Він додав, що ці жахливі повітряні атаки будуть скоординовані з діями ВМС США, які задіють не тільки авіаносець USS Gerald R Ford, а й авіаносець USS Abraham Lincoln, використовуючи ракети Tomahawk зі своїх есмінців і авіагруп, а також, можливо, бомбардування з підводних човнів.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже заявив, що угоди з Іраном не буде, якщо не буде "беззастережної капітуляції".

Водночас Ізраїль попередив про необхідність евакуації з промислової зони в іранському регіоні Кум, розташованому неподалік від Фордо — одного з ключових об'єктів ядерної програми Ірану.