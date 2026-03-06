Могут сбросить "Мать всех бомб": знаменитые бомбардировщики США B-1 летят атаковать Иран, — СМИ

База ВВС Великобритании ожидает бомбардировщики B-1, способные нести 34 тонны бомб, а США обещают "увеличение" числа атак на Иран. При этом эксперты полагают, что Трамп хочет использовать разрушительную 10-тонную бомбу MOAB.

Интернет-любители авиации заметили группу самолетов B-1, направляющихся с авиабазы ​​Дайесс в Техасе на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, где к ним, как ожидается, присоединятся другие бомбардировщики-невидимки, включая B-2 и B-52, пишет Daily Mail.

Бомбардировщики B-1 прибыли на британскую авиабазу

Стратегические бомбардировщики, стоимость каждого из которых достигает 2 миллиардов долларов, способны выполнять задачи на большие расстояния, оставаясь незамеченными, и при этом несут самые разрушительные в мире ракеты.

Источники предполагают, что суббота, 7 марта, может стать решающим днем ​​для новой гигантской бомбардировки — ровно через неделю после того, как Америка и Израиль впервые атаковали Иран в рамках операции "Эпическая ярость".

На этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил Иран о приближении "большой волны", добавив: "Мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Большая волна еще даже не началась".

А министр войны США Пит Хегсет заявил вечером 5 марта, что США теперь будет использовать британские базы Королевских ВВС для "резкого" увеличения ударов по Ирану после того, как премьер-министр Великобритании разрешил американцам наносить удары со своих баз.

"Когда мы говорим о планах на будущее, это означает увеличение числа истребительных эскадрилий, расширение возможностей, усиление оборонительных возможностей и более частые бомбардировочные вылеты", — сказал Хегсет.

После задержки, в ходе которой Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что он "бесполезен" и "не Уинстон Черчилль", Великобритания теперь разрешает США использовать британские базы для "оборонительных" ударов по ракетным объектам в Иране .

Эксперты считают, что Америка может сбросить на Иран "Мать всех бомб", или бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — 10-тонное взрывное устройство, способное при взрыве образовать кратер глубиной 300 метров.

В Иране "Мать всех бомб" еще не применялась, но использовалась в Афганистане в 2017 году.

Взрыв MOAB в Афганистане

В июне 2025 года американские бомбардировщики B-2 сбросили разрушительные бомбы GBU-57 на иранские объекты по обогащению урана.

Бомба MOAB вызывает разрушения на поверхности земли на обширной территории, в то время как бомба GBU-57 проникает глубоко в землю, прежде чем взорваться.

Военные эксперты заявили, что "крупный удар", о котором Трамп предупреждал Иран, будет нанесен с применением самого разрушительного арсенала Америки и, по всей видимости, неизбежен.

Иэн Баллантайн, редактор журнала Warships International Fleet Review, заявил: "Самое очевидное, что президент Трамп может подразумевать под этим, это "самая большая бомба" — это какая-то разновидность MOAB, или "Мать всех бомб".

Он добавил, что эти ужасающие воздушные атаки будут скоординированы с действиями ВМС США, которые задействуют не только авианосец USS Gerald R Ford, но и авианосец USS Abraham Lincoln, используя ракеты Tomahawk со своих эсминцев и авиагрупп, а также, возможно, бомбардировки с подводных лодок.

Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что сделки с Ираном не будет, если не будет "безоговорочной капитуляции".

При этом Израиль предупредил о необходимости эвакуации из промышленной зоны в иранском регионе Кум, расположенном неподалеку от Фордо — одного из ключевых объектов ядерной программы Ирана.