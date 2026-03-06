Израиль объявил эвакуацию возле ядерного объекта Фордо в Иране, — NYT

Израиль предупредил о необходимости эвакуации из промышленной зоны в иранском регионе Кум, расположенном неподалеку от Фордо — одного из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Предупреждение может свидетельствовать о подготовке к возможным авиаударам в этом районе.

Израиль в пятницу объявил предупреждение об эвакуации с территории, расположенной примерно в 16 км от Фордо, мощно укрепленного объекта по обогащению урана, который является ключевым для ядерной программы Ирана, как сообщает 6 марта The New York Times.

Сигнализируя о неизбежных авиаударах, предупреждение призвало гражданских лиц немедленно покинуть небольшую группу зданий, обозначенных красным цветом на карте, опубликованной на персидскоязычной странице израильских военных в социальных сетях.

"Ваше присутствие в этом районе ставит под угрозу вашу жизнь", — говорится в нем.

Объект в Фордо был атакован в июне во время 12-дневной войны с участием Израиля, Ирана и Соединенных Штатов. Тогда американские бомбардировщики B-2 сбросили бомбы, пытаясь поразить объект, построенный глубоко в горе, чтобы выдерживать атаки.

Регион Кум в значительной степени остался невредимым по сравнению с Тегераном и другими частями западного Ирана после того, как Соединенные Штаты и Израиль на прошлой неделе начали масштабное военное наступление против Ирана.

Зона эвакуации расположена чуть севернее города Кум, одного из важнейших городов шиитского ислама и центра религиозного образования для шиитских священнослужителей. В городе находится святыня Фатимы Масуме, почитаемой фигуры шиитской традиции, гробница которой привлекает паломников. Также здесь расположены самые влиятельные религиозные семинарии Ирана.

С начала текущего раунда боевых действий не было подтверждено ни одного удара по ядерному объекту Фордо. Иранский ядерный объект в Исфахане, к югу от Тегерана, который подозревается в хранении хранилища обогащенного урана, также, похоже, избежал прямых ударов.

Израильские лидеры давно заявляют, что ядерная программа Ирана представляет экзистенциальную угрозу. Администрация Трампа предлагала различные объяснения решения о нападении на Иран на прошлой неделе. Но главной целью она указывала предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.

Хотя Иран утверждает, что его ядерная программа предназначена для гражданских целей, Израиль утверждает, что такие объекты, как Фордо, могут дать Тегерану возможность быстро перейти к созданию бомбы, если он решит это сделать. В 2023 году ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций обнаружили на этом объекте уран, обогащенный до уровней, близких к оружейному.

Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по подземному бункеру верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По сообщениям, в этом бункере был обустроен командный центр Корпуса стражей исламской революции, где руководство продолжало собираться даже после предыдущих атак.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует заключать никаких соглашений с Ираном. По его словам, после того как в Иране появится "приемлемое" руководство, США и их союзники готовы работать над тем, чтобы помочь стране преодолеть кризис и восстановить экономическое развитие.