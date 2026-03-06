Израиль во второй раз ударил по подземному бункеру Хаменеи в Тегеране: чем пробивали бетон (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала подземный бункер лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля, в первый день войны. На видео, опубликованном израильтянами, — серия взрывов, которые широкой полосой прошлись по правительственному кварталу в Тегеране. Зачем бойцы ЦАХАЛ повторно ударили по бункеру и какие силы для этого применили?

В бункере Хаменеи обустроен командный центр Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и они там продолжали собираться даже после предыдущих ударов, говорится в заявлении ЦАХАЛ. В ударе приняли участие 50 бомбардировщиков, уточнили военные.

На видео, опубликованном ЦАХАЛ, — кадры попаданий по подземному забетонированному сооружению. Сначала видим несколько ударов, после которых поднимаются столбы дыма. Позже происходит очередь взрывов, а облака огня охватывают чуть ли не целый квартал. Медиа Jerusalem Post уточнило со ссылкой на израильтян, что над спецоперацией работали разведчики подразделений 8200 и 9900, которые следили за ситуацией на месте удара и установили точное местонахождение бункера Хаменеи. Кроме того, выяснилось, что во время воздушной атаки применили 100 боеприпасов: не указывается, были ли это, например, противобункерные бомбы BLU-109/B, GBU-31 или какие-то другие.

Відео дня

Тем временем OSINTеры установили координаты точных попаданий. Указаны три основные точки: первый столб дыма над эпицентром в первые 5 секунд видео — 35.691678, 51.397467, второй — 35.691758, 51.401955, третий — 35.692850, 51.400329.

Война в Иране — карта ударов по Тегерану 6 марта Фото: Google Maps

Война в Иране — детали

Отметим, Фокус писал о других ударах коалиции США и Израиля во время войны в Иране. Например, 4 марта атаковали технологический центр в Пардисе, в котором работают над баллистическими ракетами КСИР. Ко всему, нанесли несколько ударов по ядерному объекту Натанз. OSINTеры получили спутниковые фото попаданий и рассказали, какие именно объекты удалось повредить.

Вместе с тем происходит морская война с флотом КСИР. 6 марта командование США сообщило об ударе по почти авианосцу Ирана "Шахид Багери", с которого могли стартовать вертолеты и БпЛА. Кроме того, аналитики рассказали детали об ударе по фрегату IRIS Dena, которую взорвали торпедой с подводной лодки. Другие корабли, которые атаковали американцы — это корвет у берегов Ормузского пролива и еще один корабль в глубине Персидского залива, который взорвали в первые часы войны в Иране.

Напоминаем, 5 марта западный таблоид опубликовал 10-метровую дыру в стене ангара с U-2, который пробил "Шахед" Ирана на британской авиабазе на Кипре. Тем временем еще один иранский дрон залетел на территорию Нахичевани и вызвал возмущение у президента Азербайджана Ильхама Алиева.