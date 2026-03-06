Ізраїль вдруге вдарив по підземному бункеру Хаменеї в Тегерані: чим пробивали бетон (відео)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала підземний бункер лідера Ірану Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого, у перший день війни. На відео, опублікованому ізраїльтянами, — серія вибухів, які широкою смугою пройшлись по урядовому кварталі в Тегерані. Навіщо бійці ЦАХАЛ повторно вдарили по бункеру та які сили для цього застосували?

У бункері Хаменеї облаштований командний центр Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), і вони там продовжували збиратись навіть після попередніх ударів, ідеться у заяві ЦАХАЛ. В ударі взяли участь 50 бомбардувальників, уточнили військові.

На відео, опублікованому ЦАХАЛ, — кадри влучань по підземній забетонованій споруді. Спершу бачимо кілька ударів, після яких здіймаються стовпи диму. Згодом відбувається черга вибухів, а хмари вогню охоплюють ледь не цілий квартал. Медіа Jerusalem Post уточнило з посиланням на ізраїльтян, що над спецоперацією працювали розвідники підрозділів 8200 та 9900, які стежили за ситуацією на місці удару та встановили точне місцезнаходження бункера Хаменеї. Крім того, з'ясувалось, що під час повітряної атаки застосували 100 боєприпасів: не вказується, чи це були, наприклад, протибункерні бомби BLU‑109/B, GBU‑31 чи якісь інші.

Відео дня

Тим часом OSINTери встановили координати точних влучань. Вказані три основні точки: перший стовп диму над епіцентром у перші 5 секунд відео — 35.691678, 51.397467, другий — 35.691758, 51.401955, третій — 35.692850, 51.400329.

Війна в Ірані — карта ударів по Тегерану 6 березня Фото: Google Maps

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші удари коаліції США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Наприклад, 4 березня атакували технологічний центр у Пардісі, в якому працюють над балістичними ракетами КВІР. До всього, завдали кілька ударів по ядерному об'єкту Натанз. OSINTери отримали супутникові фото влучань та розповіли, які саме об'єкти вдалось пошкодити.

Разом з тим відбувається морська війна з флотом КВІР. 6 березня командування США повідомило про удар по майже авіаносцю Ірану "Шахід Багері", з якого могли стартувати вертольоти та БпЛА. Крім того, аналітики розповіли деталі про удар по фрегату IRIS Dena, яку підірвали торпедою з підводного човна. Інші кораблі, які атакували американці — це корвет біля берегів Ормузької протоки та ще один корабель вглибині Перської затоки, який підірвали у перші години війни в Ірані.

Нагадуємо, 5 березня західний таблоїд опублікував 10-метрову діру в стіні ангара з U-2, який пробив "Шахед" Ірану на британській авіабазі на Кіпрі. Тим часом ще один іранський дрон залетів на територію Нахічевані й викликав обурення у президента Азербайджану Ільхама Алієва.