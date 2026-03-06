Ізраїль оголосив евакуацію біля ядерного об`єкта Фордо в Ірані, — NYT

Ізраїль попередив про необхідність евакуації з промислової зони в іранському регіоні Кум, що розташований неподалік від Фордо — одного з ключових об’єктів ядерної програми Ірану. Попередження може свідчити про підготовку до можливих авіаударів у цьому районі.

Ізраїль у п'ятницю оголосив попередження про евакуацію з території, розташованої приблизно за 16 км від Фордо, потужно укріпленого об'єкта зі збагачення урану, який є ключовим для ядерної програми Ірану, як повідомляє 6 березня The New York Times.

Сигналізуючи про неминучі авіаудари, попередження закликало цивільних осіб негайно покинути невелику групу будівель, позначених червоним кольором на карті, опублікованій на перськомовній сторінці ізраїльських військових у соціальних мережах.

"Ваша присутність у цьому районі ставить під загрозу ваше життя", — йдеться у ньому.

Об'єкт у Фордо був атакований у червні під час 12-денної війни за участю Ізраїлю, Ірану та Сполучених Штатів. Тоді американські бомбардувальники B-2 скинули бомби, намагаючись вразити об'єкт, побудований глибоко в горі, щоб витримувати атаки.

Регіон Кум значною мірою залишився неушкодженим порівняно з Тегераном та іншими частинами західного Ірану після того, як Сполучені Штати та Ізраїль минулого тижня розпочали масштабний військовий наступ проти Ірану.

Зона евакуації розташована трохи північніше міста Кум, одного з найважливіших міст шиїтського ісламу та центру релігійної освіти для шиїтських священнослужителів. У місті знаходиться святиня Фатіми Масуме, шанованої постаті шиїтської традиції, гробниця якої приваблює паломників. Також тут розташовані найвпливовіші релігійні семінарії Ірану.

З початку поточного раунду бойових дій не було підтверджено жодного удару по ядерному об'єкту Фордо. Іранський ядерний об'єкт в Ісфахані, на південь від Тегерана, який підозрюється у зберіганні сховища збагаченого урану, також, схоже, уникнув прямих ударів.

Ізраїльські лідери давно заявляють, що ядерна програма Ірану становить екзистенційну загрозу. Адміністрація Трампа пропонувала різні пояснення рішення про напад на Іран минулого тижня. Але головною метою вона вказувала запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

Хоча Іран стверджує, що його ядерна програма призначена для цивільних цілей, Ізраїль стверджує, що такі об'єкти, як Фордо, можуть дати Тегерану можливість швидко перейти до створення бомби, якщо він вирішить це зробити. У 2023 році ядерні інспектори Організації Об'єднаних Націй виявили на цьому об'єкті уран, збагачений до рівнів, близьких до збройового.

Нагадаємо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удар по підземному бункеру верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. За повідомленнями, у цьому бункері був облаштований командний центр Корпусу вартових ісламської революції, де керівництво продовжувало збиратися навіть після попередніх атак.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує укладати жодних угод з Іраном. За його словами, після того як в Ірані з’явиться "прийнятне" керівництво, США та їхні союзники готові працювати над тим, щоб допомогти країні подолати кризу та відновити економічний розвиток.