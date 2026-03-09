Ізраїль знищив Будинок російської культури в Лівані: перші деталі, — росЗМІ (відео)

Приміщення Будинку російської культури в Набатії на півдні Лівану було повністю знищено внаслідок авіаударів ізраїльських винищувачів у ніч на 8 березня.

Заснований 2004 року, він займав перший поверх п'ятиповерхової будівлі, повідомив у коментарі російському ТАСС директор установи Асаад Дія.

Дія стверджує, що установа виконувала функції соціально-культурного центру, який "об'єднував випускників російських вишів і співвітчизників з усього південного регіону Лівану".

Там працювали курси російської мови, для дітей були організовані заняття музикою, танцями та малюванням. Також був зал, де проводилися урочисті заходи, присвячені російсько-ліванській дружбі, і концерти.

Директор заявив, що постраждалих унаслідок авіаудару не було, оскільки співробітників евакуювали після загострення ситуації навколо Ірану.

Востаннє будівля зазнала ізраїльської атаки наприкінці 2024 року, проте ремонт розпочали не одразу. Роботи було завершено незадовго до нового удару.

Своєю чергою керівник Центру протидії інформації Андрій Коваленко зазначає, що російські культурні центри — це "резидентури російської розвідки в країнах світу, які використовують таке прикриття".

"Звичайно ж із таких центрів може відбуватися кураторство терористичної діяльності, не виключено, бойовиків "Хезболла", які атакували Ізраїль", — написав він.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю. За словами глави держави, Кремль передає режиму деталі технологій, пов'язані з використанням і застосуванням дронів.

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підтвердив підтримку Ірану Росією. Дипломат зазначив, що російська сторона дуже негативно ставиться до того, що відбувається, оскільки західні країни вважають, що першопричиною конфлікту є Іран.

"Але ніхто не говорить, що США та Ізраїль почали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку", — заявив представник Росії, додавши, що це є "несправедливим".

Зі свого боку Сполучені Штати просили Росію не ділитися з Іраном розвідувальними даними, заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Утім, якщо Тегеран і отримує інформацію з Москви, вона не дуже допомагає режиму аятол, вважають у Білому домі.