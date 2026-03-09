Израиль уничтожил Дом русской культуры в Ливане: первые детали, — СМИ (видео)

Здание Дома русской культуры в Набатии на юге Ливана было полностью уничтожено в результате авиаударов израильских истребителей в ночь на 8 марта.

Основанный в 2004 году, он занимал первый этаж пятиэтажного здания, сообщил в комментарии ТАСС директор учреждения Асаад Дия.

Дия утверждает, что учреждение выполняло функции социально-культурного центра, "объединявшего выпускников российских вузов и соотечественников со всего южного региона Ливана".

Там работали курсы русского языка, для детей были организованы занятия музыкой, танцами и рисованием. Также имелся зал, где проводились торжественные мероприятия, посвященные российско-ливанской дружбе, и концерты.

Директор заявил, что пострадавших в результате авиаудара не было, поскольку сотрудников эвакуировали после обострения ситуации вокруг Ирана.

Последний раз здание подверглось израильской атаке в конце 2024 года, однако ремонт начали не сразу. Работы были завершены незадолго до нового удара.

В свою очередь руководитель Центра противодействия информации Андрей Коваленко отмечает, что российские культурные центры — это "резидентуры российской разведки в странах мира, использующих такое прикрытие".

"Конечно же из таких центров может происходить кураторство террористической деятельности, не исключено, атаковавших Израиль боевиков "Хезболла"", — написал он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля. По словам главы государства, Кремль передает режиму детали технологий, связанные с использованием и применением дронов.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подтвердил поддержку Ирана Россией. Дипломат отметил, что российская сторона очень негативно относится к происходящему, поскольку западные страны считают, что первопричиной конфликта является Иран.

"Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран лишь отвечает на эту атаку", — заявил представитель России, добавив, что это является "несправедливым".

В свою очередь Соединенные Штаты просили Россию не делиться с Ираном разведывательными данными, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Впрочем, если Тегеран и получает информацию из Москвы, она не очень помогает режиму аятолл, считают в Белом доме.