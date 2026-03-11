Глухий кут для обох сторін: офіцер ЗСУ оцінив ситуацію на фронті

На цьому етапі війни і російські, і українські військові зберігають паритет сил, а ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

Під час щоденних боїв росіяни десь просуваються, але потім ЗСУ проводять контрнаступальні дії, і з іншого боку відбувається те ж, розповів в ефірі "Еспресо" офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

За його словами, причин говорити про те, що ЗС РФ сповільнили наступ, немає.

"На різних напрямках є свої причини: десь, де йде наступ, розтягується логістика і малі штурмові групи опиняються в ситуації, яка сталася в Куп'янську. Коли противник зайшов у житлову забудову, а наші підрозділи оточили і перерізали йому логістику. Минулого тижня оголошували, що там залишилося приблизно 30 ворожих воїнів", — пояснив він.

Гай припускає, що паритет сил на фронті зберігатиметься, якщо західні партнери продовжать свою підтримку. У росіян поки що не проводиться мобілізація, хоча про неї говорять дедалі частіше і голосніше.

На своїй сторінці у Facebook військовий прогнозує, що в найближчі рік-два буде позиційна війна.

"Буде Kill Zone десь у двадцять, тридцять кілометрів, яка покривається далекобійною артилерією, дронамі, РЕБами, НРК, мінними полями, які мінуються дистанційно різними методами, камерами спостереження не тільки з дронів або НРК, а й просто автономними, засіяними датчиками руху, обманками ходами та ходами сполучень для логістики вузлів оборони, у тому числі в містах. Тут війна піде під землю. Усе, що на поверхні буде знищуватися. У підземних ходах буде використовуватися спецназ і НРК", — пише Гай.

Напередодні мер Дніпра Борис Філатов розповів, що особисто хоче, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше, адже тривалий конфлікт виснажує людей і забирає життя.

Каменем спотикання в мирних переговорах з РФ залишається питання територій, оскільки Росія вимагає від України повністю вийти з Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera заявив, що не має наміру залишати Донбас і майже 200 тисяч його жителів, незважаючи на тиск Росії та пропозиції обміняти території в рамках мирних переговорів. На його думку, відступ українських військ із цього регіону відкрив би противнику шлях до центральних районів країни.

Тим часом у Кремлі назвали "три сценарії" щодо війни в Україні.