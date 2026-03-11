Глухой угол для обеих сторон: офицер ВСУ оценил ситуацию на фронте

На данном этапе войны и российские, и украинские военные сохраняют паритет сил, а ситуация на фронте зашла в глухой угол.

В ходе ежедневных боев россияне где-то продвигаются, но потом ВСУ проводят контрнаступательные действия, и с другой стороны происходит то же, рассказал в эфире "Еспресо" офицер ВСУ Мирослав Гай.

По его словам, причин говорить о том, что ВС РФ замедлили наступление, нет.

"На разных направлениях есть свои причины: где-то, где идет наступление, растягивается логистика и малые штурмовые группе оказываются в ситуации, которая произошла в Купянске. Когда противник зашел в жилую застройку, а наши подразделения окружили и перерезали ему логистику. На прошлой неделе объявляли, что там осталось примерно 30 вражеских воинов", — объяснил он.

Гай предполагает, что паритет сил на фронте будет сохранятся, если западные партнеры продолжат свою поддержку. У россиян пока что не проводится мобилизация, хотя о ней говорят все чаще и громче.

На своей странице в Facebook военный прогнозирует, что в ближайшие год-два будет позиционная война.

"Будет Kill Zone где-то в двадцать, тридцать километров, которая покрывается дальнобойной артиллерией, дронами, РЭБами, НРК, минными полями, которые минируются дистанционно разными методами, камерами наблюдения не только с дронов или НРК, но и просто автономными, засеянными датчиками движения, обманками ходами и ходами сообщениями для логистики узлов обороны, в том числе в городах. Здесь война уйдет под землю. Все, что на поверхности будет уничтожаться. В подземных ходах будет использоваться спецназ и НРК", — пишет Гай.

Накануне мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что лично хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее, ведь длительный конфликт истощает людей и уносит жизни.

Камнем преткновения в мирных переговорах с РФ остается вопрос территорий поскольку Россия требует от Украины полностью выйти из Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera заявил, что не намерен покидать Донбасс и около 200 тысяч его жителей, несмотря на давление России и предложения обменять территории в рамках мирных переговоров. По его мнению, отступление украинских войск из этого региона открыло бы противнику путь к центральным районам страны.

Тем временем в Кремле назвали "три сценария" по войне в Украине.