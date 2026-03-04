В Кремле назвали "три сценария" по войне в Украине: на какие сроки рассчитывает Путин, — ISW

Российские власти рассчитывают, что война в Украине продлится как минимум до сентября 2026 года, когда состоятся выборы в Государственную Думу. По данным источников, Кремль уже формирует политические стратегии и медиа-кампании, которые должны легитимизировать длительный конфликт и продвигать кандидатов, решительно поддерживающих войну.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), Кремль провел семинар для вице-губернаторов, ответственных за внутреннюю политику, чтобы обсудить возможные сценарии до выборов. Все они предполагают, что война будет продолжаться, однако отличаются по уровню достижения стратегических целей Россией и необходимостью мобилизации поддержки населения. По оценкам инсайдеров, наиболее вероятный вариант предполагает сохранение текущей динамики конфликта без необходимости серьезных изменений в военной и экономической сферах.

"Администрация Президента очертила три сценария, все из которых сосредоточены вокруг идеи, что война все еще будет продолжаться на момент выборов. Однако сценарии отличались степенью, до которой Россия достигала стратегического успеха в войне или сталкивалась с давлением, которое требовало большей общественной поддержки войны. Источник инсайдера утверждал, что "наиболее вероятным сценарием" был тот, при котором текущая динамика военного времени сохранялась, а военная и экономическая сферы не требовали "радикальных изменений"", — отмечают аналитики.

Відео дня

Отдельно Кремль активно продвигает медийные кампании, подающие войну как символ национального единства и государственной силы.

"Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше. Однако Кремль может быть уверен, что он может легко представить потенциальное мирное урегулирование до сентября как победу для российского населения, и поэтому не тратит время и усилия на создание плана для такого сценария", — пишут в отчете.

В то же время российское военное руководство формирует планы, которые значительно превышают реальные возможности армии. Так, президент Украины Владимир Зеленский 2 марта заявил, что Москва разработала планы на 2025-2027 годы, которые включают захват остальных Донецкой и Луганской областей, продвижение в Запорожской и Херсонской областях и наступление на Одесскую область. Несмотря на это, конкретные сроки выполнения этих задач остаются неопределенными.

Аналитики ISW отмечают, что такие планы демонстрируют нежелание Кремля закреплять фронт на юге Украины и подтверждают территориальные амбиции за пределами аннексированных регионов. При этом эксперты сомневаются, что российские войска способны достичь Одессы или полностью захватить область.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска вряд ли смогут продвинуться в Одессу, не говоря уже о захвате всей области. Российское военное командование постоянно устанавливает нереалистичные сроки, которые российские войска не соблюдают, начиная с попытки России захватить Киев за несколько дней в феврале 2022 года. Российское военное командование неоднократно устанавливало сроки захвата всей Донецкой области, но каждый раз российские войска терпели неудачу", — пояснили специалисты.

Более того, российские военные блогеры часто критикуют завышенные территориальные амбиции, которые приводят к значительным потерям. Несмотря на многочисленные неудачи, командование не меняет целей, а глава РФ Владимир Путин пытается показать США эти цели как "неизбежные", чтобы повлиять на американскую позицию по Украине.

По мнению аналитиков The Independent, президент РФ Владимир Путин не откажется от войны в Украине, поскольку его главной целью остается полный контроль над Донбассом, устранение действующей власти и установление подконтрольной Киеву администрации. В частности, Путин воспринимает этот конфликт как свое "наследие" и продолжает изнурительные боевые действия, игнорируя мирные переговоры и потери среди российских войск.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что не собирается покидать Донбасс и около 200 тысяч человек, которые там проживают, несмотря на давление России и предложения обмена территориями в мирных переговорах.